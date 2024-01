Famosa pornostar di OnlyFans rimane incinta dopo aver girato una scena di sesso VIDEO

Tasha Paige, 23enne stella di OnlyFans, ha svelato di esser rimasta incinta, inaspettatamente. La pornostar australiana, ha condiviso la notizia con i suoi quasi 300.000 follower su TikTok, rivelando di essere rimasta incinta mentre registrava uno dei suoi video di contenuti porno per il suo account OnlyFans. Mostrando il test di gravidanza positivo, Tasha ha annunciato con un sorriso: “Sono incinta. Buon anno nuovo”.

Pornostar di OnlyFans rimane incinta dopo aver girato scena

La giovane ha spiegato di aver compreso così il motivo di alcuni cambiamenti fisici recenti, come il dolore e l’aumento del seno. “Tutto mi si stava gonfiando. Ecco perché il mio seno era così dolorante e in crescita, quindi tutto ha un senso adesso”, ha spiegato in un video pubblicato su TikTok. Già da qualche giorno, i sospetti riguardo ad una presunta gravidanza circolavano tra i suoi clienti, che avevano notato cambiamenti nel suo aspetto. Il filmato con l’annuncio di Tasha Paige è diventato presto virale su TikTok, raggiungendo migliaia di visualizzazioni.