Fedez e Chiara Ferragni in crisi? Il post su Instagram: “Voglio stare lontano dai social. Mia moglie non c’entra”

Fedez e Chiara Ferragni in crisi? Lui, dopo giorni di silenzio, torna sui social per dire che vuole prendersi una pausa dai social: “Sto attraversando un periodo per cui preferisco stare il più possibile lontano dai social. In questa decisione non c’entra il rapporto con mia moglie, che anzi ringrazio per il costante supporto. A presto”.

Fedez e Chiara Ferragni in crisi? Le parole di Fabrizio Corona

Solo qualche ora fa Fabrizio Corona aveva parlato di un possibile divorzio in vista tra Fedez e Chiara Ferragni:

“Dopo la bufera post Sanremo, le acqua in casa Ferragnez si sono tutt’altro che calmate. Chiara Ferragni è sempre più propensa a chiedere il divorzio. In tutto ciò a farne le spese è la salute mentale di Fedez, apparso balbuziente in recenti apparizioni, sintomo dovuto ad un disturbo depressivo per le pressioni sentimentali che sta subendo”.

Non solo, l’ex re dei paparazzi fornisce anche una sua spiegazione su quanto starebbe accadendo con Amazon per la seconda stagione di The Ferragnez, il docu reality atteso e già slittato come data di lancio: “La vicenda è complessa in quanto con Amazon è prevista da contratto una nuova stagione della serie Ferragnez e, allo stato attuale, rischia di sfumare tutto. Ecco spiegati i motivi della poca presenza sui social di Fedez, che da una parte deve fronteggiare la situazione familiare e dall’altra ha la pressione degli impegni lavorativi”.