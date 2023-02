Fedez e Chiara Ferragni davanti al portone dello studio del loro avvocato. La coppia è stata fotografata insieme da un loro follower martedì 14 febbraio, il giorno di San Valentino. Ed ora c’è chi parla di crisi e di prossima separazione se non addirittura di divorzio. Pur restando il fatto che possano aver visto il loro avvocato per altre questioni da risolvere, il sospetto che ci sia aria di crisi dopo le incursioni a Sanremo di Fedez e il bacio con Rosa Chemical è molto concreto.

Fedez e Chiara Ferragni si separano? Da giorni non si parlano sui social

Da giorni infatti Fedez non pubblica nessuna storia o post su Instagram e la stessa Ferragni posta solo contenuti di lavoro o che riguardano i suoi figli. Un comportamento molto insolito per i due. Si rincorrono dunque le voci e c’è chi conferma che i due starebbero realmente pensando se non al divorzio, almeno alla separazione. Le foto pubblicate in esclusiva sul sito Whoopsee sembrano poi confermare un certo distacco tra i due.

Ferragnez 2, le riprese in pausa

Spuntano intanto nuovi gossip sulla crisi tra Fedez e Chiara Ferragni. Durante la serata c’è stata la chiacchierata a bordo palco. A fine serata, Fedez si sarebbe diretto verso il camerino di Chiara. A fermarlo è stata però la guardia del corpo della moglie che gli avrebbe impedito di entrare. La notizia che allontana l’idea che la vicenda sia tutta una montatura è legata anche alla realizzazione della serie The Ferragnez 2. L’uscita era prevista per maggio, ora sembra che la nuova stagione della serie slitti a settembre dopo che i due hanno chiesto una settimana di pausa delle riprese in corso, forse proprio perché non vogliono condividere la quotidianità di questi giorni complicati.