La seconda serata del Festival di Sanremo 2025, in programma per mercoledì 12 febbraio, promette di essere ricca di emozioni, musica e ospiti di rilievo. Dopo la serata inaugurale, il Teatro Ariston è pronto ad accogliere una nuova serie di esibizioni e ospiti.

Conduzione e co-conduttori

Al timone della serata ritroviamo Carlo Conti, veterano del Festival, affiancato da un trio di co-conduttori d’eccezione: la modella e conduttrice Bianca Balti, l’iconico paroliere e personaggio televisivo Cristiano Malgioglio e l’attore comico Nino Frassica.

Nuove proposte

La seconda serata vedrà l’inizio della competizione per le Nuove Proposte. Si esibiranno quattro giovani talenti:

Alex Wyse con “Rockstar”

Maria Tomba con “Goodbye (voglio good vibes)”

Settembre con “Vertebre”

Vale LP e Lil Jolie con “Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore”

Le due canzoni più votate accederanno alla terza serata, avvicinandosi così alla possibilità di emergere nel panorama musicale nazionale.

Artisti in gara

Durante questa seconda serata, si esibiranno 15 dei 29 artisti in gara. L’ordine di uscita sarà comunicato nel corso della giornata, intanto ecco i nomi di tutti gli artisti in gara di questa edizione del Festival di Sanremo.

Achille Lauro con “Incoscienti giovani”

Serena Brancale con “Anema e core”

Bresh con “La tana del granchio”

Brunori Sas con “L’albero delle noci”

Clara con “Febbre”

Coma_Cose con “Cuoricini”

Lucio Corsi con “Volevo essere un duro”

Simone Cristicchi con “Quando sarai piccola”

Elodie con “Dimenticarsi alle 7”

Fedez con “Battito”

Francesco Gabbani con “Viva la vita”

Gaia con “Chiamo io chiami tu”

Giorgia con “La cura per me”

Irama con “Lentamente”

Marcella Bella con “Pelle diamante”

Ospiti della serata

Sanremo è noto non solo per la competizione canora, ma anche per la presenza di ospiti illustri che arricchiscono lo spettacolo. Per questa seconda serata, sono attesi:

Damiano David: Il frontman dei Måneskin, band che ha conquistato il mondo partendo proprio dal palco dell’Ariston, tornerà per una performance attesissima.

Carolina Kostner: La celebre pattinatrice su ghiaccio, ambasciatrice dei Giochi Olimpici Milano Cortina 2026, condividerà con il pubblico l’emozione dell’avvicinarsi dell’evento olimpico e il simbolismo della fiaccola olimpica.

Cast del film “Follemente”: Un parterre di attori di primo piano, tra cui Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Emanuela Fanelli, Maria Chiara Giannetta, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Marco Giallini, Maurizio Lastrico, Rocco Papaleo e Claudio Santamaria, presenterà al pubblico questa nuova pellicola, offrendo anticipazioni e curiosità.

Protagonisti delle fiction Rai: Il cast di “Belcanto”, in onda su Rai 1 dal 24 febbraio, con Vittoria Puccini, Carmine Recano e Giacomo Giorgio, e quello di “Champagne – Peppino di Capri”, in programma per il 24 marzo, con Alessandro Gervasi e Francesco Del Gaudio, saliranno sul palco per presentare le loro produzioni.

BigMama: La rapper sarà protagonista di un collegamento speciale da Piazza Colombo, portando la sua energia e il suo stile unico al pubblico del Festival.

Sistema di votazione

Durante questa seconda serata, il sistema di votazione vedrà l’introduzione del televoto, che avrà un peso del 50% sul risultato complessivo. L’altro 50% sarà determinato dalla giuria delle radio. Al termine delle esibizioni, verrà stilata una classifica provvisoria, con l’annuncio delle prime cinque posizioni in ordine casuale.

Per quanto riguarda le Nuove Proposte, la votazione sarà suddivisa tra televoto (34%), giuria della sala stampa, tv e web (33%) e giuria delle radio (33%). Questo sistema mira a garantire una valutazione equilibrata, tenendo conto sia del parere del pubblico che degli addetti ai lavori.