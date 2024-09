Fiorello: età, vero nome, moglie Susanna, figli, nonno, patrimonio e dove vive

Tutto quello che c’è da sapere su Fiorello: dalla carriera alla vita privata che rappresenta la sua forza. Ecco le curiosità.

Nato a Catania il 16 maggio 1960, figlio di Rosaria e di Nicola, Rosario Fiorello comincia a collaborare con una radio locale quando ha solo 13 anni e, per aiutare economicamente la famiglia, svolge qualsiasi tipo di lavoro come l’idraulico, il falegname, il cameriere e l’animatore nei villaggi turistici. Quando compie 20 anni decide di lasciare Catania e, grazie all’amicizia con Bernardo Cherubini, fratello di Lorenzo Cherubini (Jovanotti), viene notato da alcuni agenti che gli procurano i primi provini per la televisione.

Il debutto televisivo arriva nel 1990 quando viene chiamato a condurre Una rotonda sul mare, in onda su Canale5, assieme a Mara Venier. Il grande successo, però, arriva con lo show Karaoke che dà il via ad una straordinaria carriera televisiva ricca di successi. Sono tantissimi, infatti, i programmi che lo vedono protagonista come Stasera pago io, Fiorello Show. Recentemente, ha conquistato tutti sia affiancando Amadeus nella conduzione del Festival di Sanremo sia con lo show mattutino Viva Rai2!

La vita privata di Fiorello: l’amore con Susanna Biondo e le figlie Olivia e Angelica

Fiorello vive nel prestigioso quartiere Flaminio a Roma in un appartamento che fa parte del suo patrimonio che, secondo Affari italiani, ammonterebbe a circa 20 milioni di euro. Lo showman vive con la moglie Susanna Biondo e la figlia Angelica. L’amore con Susanna Biondo scoppia dopo la fine della relazione con Anna Falchi. Fiorello e Susanna Biondo si sposano nel 2003 e nel 2006 diventano genitori di Angelica. Susanna, laureata in economia e commercio, lavora nell’azienda di famiglia.

“Noi ci siamo conosciuti non giovanissimi, io 36 e Susanna 32 anni. Avevamo due vite alle spalle, avevamo già vissuto: lei aveva già una bambina, io avevo avuto una vita spericolata. E ci siamo incontrati, guardati negli occhi, innamorati e senza dircelo abbiamo deciso di costruire una terza vita, completamente diversa da quelle che avevamo alle spalle”, le parole di Fiorello sul rapporto con la moglie rilasciate nello speciale del Tg1 dal titolo “Stasera parlo io”.

Nella vita della coppia, però, c’è anche Olivia, la primogenita di Susanna Biondo, nata da una relazione precedente della moglie di Fiorello e che quest’ultimo considera come una figlia. Olivia sta per diventare mamma per la prima volta e renderà così Fiorello nonno. Ad ottobre, Olivia sposerà il compagno Ansperto Radice Fossati Confalonieri, figlio di una delle famiglie più antiche della nobiltà milanese.