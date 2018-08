OLBIA – Flavio Briatore sembra aver voltato pagina dopo la fine del matrimonio con Elisabetta Gregoraci. Nelle ultime ore, come riporta il settimanale Gente, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] l’imprenditore sarebbe stato visto in compagnia di una donna misteriosa. Briatore e la nuova fiamma sono stati fotografati insieme durante un pranzo a un ristorante a Porto Cervo con i manager del Billionaire.

Si ha un volto ma non un nome della misteriosa donna: capelli biondi e mossi sulla trentina d’anni e di origine straniera.

Ma Briatore stesso, con un post su Instagram, ha voluto chiarire che la donna con cui è stato paparazzato da Gente è solo una collaboratrice e nulla più.

“Questa mattina per i media mi sono svegliato con una nuova fidanzata… – ha scritto Flavio Briatore – a stagione quasi finita ho organizzato un pranzo con tutti i manager del Billionaire Porto Cervo e quella che insinuate essere la mia nuova fidanzata è in realtà semplicemente un’amica dell’hospitality manager che ci ha raggiunto per pranzo. Io sono arrivato al ristorante da solo, le ho poi dato un passaggio al Cala di Volpe dove raggiungeva degli amici”.