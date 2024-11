Francesca Fagnani curiosità: che studi ha fatto la conduttrice di Belve

Francesca Fagnani è tra le conduttrici più amate ma qual è il suo titolo di studio? Ecco quel che si sa su di lei.

La famosa presentatrice Rai è riuscita, sin dal suo primo debutto, a conquistare letteralmente i cuori di milioni di persone in tutto il mondo. Da anni è al timone di Belve, il programma serale Rai che ospita numerosi personaggi dello spettacolo, arrivati in studio per raccontare qualcosa in più su di sé e sulla propria vita privata.

In molti si chiedono però quali studi abbia fatto prima di raggiungere il successo, e sul web sono circolate alcune informazioni importanti.

Qual è il titolo di studio di Francesca Fagnani

Nata a Roma nel 1978, si approcci sin da subito al mondo del giornalismo soprattutto grazie agli studi che ha intrapreso dopo il diploma. La Fagnani si è infatti laureata presso la facoltà di lettere dell’Università La Sapienza di Roma e, successivamente, ha conseguito un dottorato in Filolofia dantesca. Nel 2001 è invece riuscita ad ottenere un tirocinio nella sede di New York della Rai: un’esperienza, questa, che le ha permesso di farsi conoscere per le sue doti e per il suo talento. Dopo aver mosso i primi passi nel giornalismo, si è infatti occupata di due documentari sulla mafia a Palermo che ha realizzato insieme al famoso conduttore Giovanni Minoli.

Il suo primo debutto nel piccolo schermo è avvenuto nel 2006, quando ha partecipato al programma Annozero condotto da Michele Santoro. Da lì la sua carriera ha preso letteralmente il volo, e si sono susseguite diverse altre esperienze televisive. Nel 2018 ha invece ideato il programma Belve, di cui è anche autrice e conduttrice, e da allora è arrivato per lei il pieno successo che le ha permesso di diventare il personaggio che è oggi.

Dopo aver ottenuto la notorietà, la Fagnani è stata inoltre chiamata spesso in programmi televisivi. Di recente ha anche partecipato al Festival di Sanremo in qualità di co-conduttrice, affiancando Amadeus durante una serata della kermesse canora più famosa dell’anno. Di lei si sa inoltre che nel 2013 ha iniziato una storia d’amore con il giornalista Enrico Mentana e che i due sono molto innamorati. All’inizio della loro relazione, entrambi erano stati al centro dell’attenzione mediatica poiché lui era, precedentemente, sposato con un’altra donna, da cui ha anche avuto due figli. Nel frattempo, cresce sempre di più l’attesa per i prossimi progetti lavorativi di Francesca Fagnani, che ha in serbo per i fan numerose altre sorprese.