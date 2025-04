Amatissima coppia del GF già al capolinea? Spunta la clamorosa indiscrezione: lui sarebbe gelosissimo”. Ecco cosa starebbe accadendo.

Nella casa del Grande Fratello, in ogni edizione, nascono diversi amori. Alcuni durano ancora oggi dopo anni come quello di Kata Pedrotti e Ascanio Pacelli, sposati e genitori di due figli, Matilda e Tancredi mentre altri finiscono poco dopo l’uscita dalla casa. Anche nell’edizione attualmente in onda si sono formate diverse coppie e, secondo una clamorosa indiscrezione, una di queste coppie sarebbe in crisi.

Da Mariavittoria Minghetti con Tommaso Franchi, Yulia Bruschi con Luca Giglio, Helena Prestes con Javier Martinez, Alfonso D’Apice con Chiara Cainelli, Stefano Tediosi con Federica Petagna a Lorenzo Spolverato con Shaila Gatta che si sono lasciati il giorno della finale anche se i fan continuano a sperare in un ritorno di fiamma, sono davvero tante le coppie nate nella casa del Grande Fratello, ma chi sarà la coppia che sarebbe in crisi?

GF: chi è la coppia che sarebbe in crisi

La nota giornalista e opinionista Viviana Bazzani, in uno dei video pubblicati su Tik Tok dove aggiorna spesso i follower sul gossip e le novità televisive, ha parlato della crisi di una coppia nata nell’ultima edizione del Grande Fratello.

“Ho una novità su due persone del Grande Fratello. C’è una coppia di questo GF… i due in pubblico dicono che va tutto bene, loro si vogliono bene, tutto a posto. Dopodiché lei si è confidata pochi giorni fa con una sua amica e all’amica avrebbe detto che si sente troppo il fiato sul collo. Per ora va bene, ma se la situazione è così, allora sta iniziando a pesarle. Quindi io sento rumori di scricchiolii, eh sì, molti scricchiolii, molti divieti, molto fiato sul collo“. Con queste parole, Viviana Bazzani ha lanciato l’indiscrezione sulla crisi di una coppia, ma chi sono i due ex gieffini che starebbero attraversando un periodo complicato?

Sui social, tanti fan del reality show, ha puntato sulla coppia formata da Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli come sottolinea un utente sotto il post della Bazzani: “Ragazzi sono palesemente loro, lui era geloso anche di Federica in passato“. Altre due ragazze, però, smentiscono: “Non sono Chiara e Alfonso perché li ho visti oggi innamorati e allegri più che mai! Saranno Mavi o Helena”.

Tutte le coppie nate nella casa del Grande Fratello, ad oggi, sui social, si mostrano sempre più sereni e innamorati. L’indiscrezione sarà smentita nei prossimi giorni?