Giorgia Meloni e Giambruno, cosa sta succedendo tra i due dopo l’addio

Come sono oggi i rapporti tra Giorgia Meloni e Giambruno dopo il turbolento addio? Ecco cosa sta accadendo.

Giorgia Meloni e Giambruno non formano più una coppia, ma restano legati dalla figlia Ginevra. A distanza di tempo dalla fine della storia d’amore tra la Premier e il giornalista, in pubblico, non si sono più mostrati insieme, ma l’estate 2024 ha regalato nuove immagini dell’ex coppia che è stata immortalata in un momento di ritrovata serenità insieme alla figlia e ad altri amici. L’ex coppia, come aveva anticipato la Premier, si è concessa una “vacanza di famiglia” per regalare piacevoli ricordi alla bambina.

I due, però, hanno scelto hotel separati per non creare confusione nella figlia a cui, entrambi, dopo la separazione, stanno provando a regalare serenità. Rivedere insieme la Premier e Giambruno ha scatenato anche il mondo del gossip che si chiede quale sia, attualmente, la natura del loro rapporto.

Giorgia Meloni e Giambruno: nessun ritorno di fiamma?

Giambruno continua a definire Giorgia Meloni “moglie” anche se non si sono mai sposati mentre per la Premier, l’ex compagno resterà sempre una delle persone più importanti della sua vita con cui ha realizzato il sogno di diventare mamma. A parlare dell’attuale rapporto tra i due è Anna Maria Bernardini de Pace, nuovo giudice di Forum e legale del giornalista, che, al settimanale Oggi, ha parlato dei sentimenti del giornalista.

“Giambruno ama pazzamente Giorgia e mi auguro che tornino insieme“, queste le parole di Bernardini de Pace. Secondo quanto scrive il settimanale Oggi, per evitare illazioni come accaduto con Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis che, nonostante il divorzio, continuano a trascorrere tanto tempo insieme, la Meloni avrebbe accettato di fare la vacanza in famiglia a patto di soggiornare in hotel separati.

“Il giornalista non ha mai trascorso una notte in masseria, ritenendo più ‘consono’ appoggiarsi a un defilato b&b. La linea di comunicazione di Giorgia è molto chiara: dare sì l’immagine di una famiglia in armonia ma sempre composta da due genitori separati”, si legge ancora sulle pagine del settimanale.

Ad oggi, non si parla di ritorno di fiamma tra i due anche se i due, dopo la separazione, hanno trascorso diversi momenti insieme. “Sono stati più volte in questi mesi sotto lo stesso tetto tra Monza, città di origine di lui, e la Capitale“, fa sapere ancora Oggi. Affetto e rispetto, dunque, tra la Premier e Giambruno che resteranno legati per tutta la vita per la presenza della figlia Ginevra. .