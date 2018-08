Giorgia Palmas, la frecciata di Vittorio Brumotti: "Annachiara Zoppas ed io..."

MILANO – Vittorio Brumotti pare aver definitivamente archiviato la ex Giorgia Palmas. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Ma non le risparmia qualche frecciatina.

Parlando al settimanale Intimità del suo rapporto con la nuova compagna, Annachiara Zoppas, e dei loro progetti di vacanza, l’inviato di Striscia la Notizia ha lodato il fatto che lei non appartenga al mondo dello spettacolo: l’ha definita “la mia principessina. Una persona riservata, che non appartiene al mondo dello spettacolo e per me questo è meraviglioso. Con lei mi sembra di vivere il tempo delle mele”.

E parlando delle loro vacanze insieme ha spiegato: “Partiremo insieme, ma non per mete come Ibiza e Formentera, che non fanno per noi. Ci piacerebbe vedere l’Islanda, sempre su due ruote, naturalmente”.

Una frase che sembra diretta proprio a Giorgia Palmas, con cui non sembra ci sia stata una separazione serena. Il riferimento, infatti, è alle mete mondane preferite dalla ex velina di Striscia la Notizia e dal suo nuovo compagno, il nuotatore ed ex di Federica Pellegrini Filippo Magnini, e snobbate, invece, da Brumotti e dalla sua nuova compagna.