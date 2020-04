Harry e Meghan divorziano? Lei avrebbe già pianificato la rottura “multimilionaria”

ROMA – Tra Harry e Meghan è divorzio? Sembra che l’ex attrice di “Suits” abbia già assunto un noto avvocato di Hollywood: a riportare la notizia è il sito topbuzz.com e spiega che secondo un articolo pubblicato dall’australiano Woman’s Day sarebbero già trapelati i documenti legali.

Nel report veniva ipotizzato che la Duchessa di Sussex avrebbe pianificato la chiusura del matrimonio e in questo caso si tratterebbe di una causa multimilionaria. Meghan è stata spesso accusata di brama di potere e di essere assetata di soldi ma, secondo il report, dalla separazione da un membro della famiglia reale, starebbe cercando di ottenere molto più del solo denaro.

Una fonte avrebbe detto alla rivista: “Da sempre il suo progetto era quello di portare Harry e Archie in America così che potesse vivere la vita da star che ha sempre sognato”.

“Ora ha perfettamente senso il suo disinteresse a ottenere il visto britannico e fosse contraria che Archie avesse un titolo reale”.

“La cosa spaventosa è che ora Harry vive come voleva lei. Isolato dalla famiglia e in un paese in cui è lei, in termini di diritti legali, ad avere le carte in mano”.

Ma dopo aver verificato, Gossip Cop ha scoperto che si tratta di un report inventato, in sostanza di una bufala, poiché non ci sono prove concrete che Harry e Markle stiano divorziando.

Inoltre, non sono riusciti a trovare i presunti, trapelati, “documenti di divorzio” che avrebbero dovuto essere già pubblicati in tutti i giornali del mondo.

Woman’s Day, secondo quanto riportato da topbuzz.com, è noto per pubblicare storie senza prove a sostegno, i loro articoli sono fake news.

La rivista continua a pubblicare articoli sul divorzio tra Harry e Meghan per attirare più lettori e Gossip Cop senza giri di parole ha dichiarato che i reportage sui Sussex sono “vergognosi e fuorvianti”. (Fonte: topbuzz.com)