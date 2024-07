Il costume a balconcino di Maria De Filippi spopola: curve perfette per la 60enne

Maria De Filippi sceglie un costume intero a balconcino che esalta le forme perfette della conduttrice: a 61 anni, sfoggia un fisico top.

Dopo una lunga stagione televisiva fatta di tanti impegni ma anche di importanti successi, Maria De Filippi si sta rilassando e si sta godendo le vacanze non allontanandosi mai dall’Italia.

Dopo aver trascorso qualche settimana a Santa Margherita di Pula, in Sardegna, dove sono state registrate le puntate di Temptation Island 2024 che si è concluso da poco incollando milioni di telespettatori davanti ai teleschermi, Maria De Filippi si è spostata all’Argentario dove era solita trascorrere le vacanze anche insieme a Maurizio Costanzo.

Sia in Sardegna che all’Argentario, la De Filippi trascorre le sue giornate tra mare, passeggiate e sport non rinunciando mai a mantenersi in forma grazie allo sport che pratica abitualmente. A seguire tutti i movimenti di Queen Mary sono i vari paparazzi che hanno immortalato la conduttrice anche mentre si gode il sole seduta su uno scoglio. Totalmente al naturale, la De Filippi incanta non solo per il fisico mozzafiato, ma anche per il modello del costume indossato.

Il costume a balconcino indossato da Maria De Filippi fa impazzire tutte

A 61 anni, Maria De Filippi sfoggia un fisico snello, asciutto e molto allenato grazie ad un’alimentazione sana e al tennis, sport che pratica sia quando è a Roma che in vacanza. La conduttrice è sempre stata molto magra ma negli ultimi anni il fisico è diventato sempre più tonico grazie ai continui allenamenti a cui Queen Mary non rinuncia mai neanche quando è impegnatissima con il lavoro.

I risultati sono ben visibili non solo quando indossa i suoi amati tubini a C’è posta per te ma soprattutto quando in vacanza si gode la spiaggia, il sole e il mare. Per l’estate 2024 che sta trascorrendo con gli amici, ma anche con il figlio Gabriele che ha scelto di lavorare con lei, Maria De Filippi ha messo da parte il bikini preferendo indossare un costume intero.

Il modello preferito della conduttrice è quello “a balconcino” con fondo bianco e stampa fucsia. Un costume che fascia perfettamente le forme della regina di canale 5 che si sta ricaricando in vista della prossima stagione televisiva.

Nella foto che vedete qui in alto, inoltre, la conduttrice completa il look da spiaggia con un pareo molto colorato che indossa per passeggiare sul bagnasciuga completamente sola e smentendo, così, le voci sulla presenza di un presunto fidanzato al suo fianco.