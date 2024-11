“Il futuro di Harry a rischio”. Cosa sta succedendo

Il futuro di Harry potrebbe essere seriamente a rischio: il Principe potrebbe essere costretto a tornare a casa. Ecco cosa sta succedendo.

Il Principe Harry, per la grande sorpresa dei sudditi inglesi, potrebbe tornare a casa dopo la decisione di lasciare l’Inghilterra e trasferirsi negli Stati Uniti dove attualmente vive con la moglie Meghan Markle e i figli Archie e Lilibet ma non per sua volontà, ma perché costretto a farlo. Tutto, però, dipenderà dal risultato delle elezioni del nuovo Presidente degli Stati Uniti, ormai alle porte.

Il 5 novembre, durante il cosiddetto Election Day, sarà eletto il nuovo Presidente, tra Donald Trump e Kamala Harris e, qualora a spuntarla dovesse essere Trump, per Harry, la situazione negli Stati Unti, potrebbe diventare complicata con il serio rischio di dover essere costretto a tornare a Londra.

Perché Harry potrebbe lasciare gli Stati Uniti

Nei mesi scorsi, il Principe Harry e Meghan Markle sono stati al centro di una polemica con Donald Trump il quale, qualora dovesse essere realmente rieletto Presidente degli Stati Uniti, potrebbe ritirare al Principe il visto per un motivo abbastanza importante. Nel 2023, il secondogenito di Carlo e Lady Diana, ha pubblicato Spare, il suo libro di memorie in cui ha ammesso di aver fatto uso, in passato, di sostanze. Negli Stati Uniti, nel momento in cui si fa richiesta di un visto, è fondamentale svelare anche se si sia fatto uso di sostanze cosa che, a quanto pare, Harry non avrebbe fatto.

In caso di bugie, la persona va incontro a diverse sanzioni che cambiano in base all’oggetto della bugia. Nei mesi scorsi, Donald Trump ha annunciato di non voler concedere sconti a nessuno e, nel caso di Harry, quest’ultimo potrebbe essere costretto a lasciare gli Stati Uniti per tornare a Londra.

Tuttavia, a fare chiarezza sulla vicenda, è stato Eric Trump che, ai microfoni del MailOnline, ha detto: “A dire il vero non me ne frega niente del Principe Harry e credo che nemmeno questo paese se ne freghi. Mio padre amava la Regina e penso che la Monarchia sia una cosa incredibilmente bella. (…) Posso dirti che nostro padre e tutta la nostra famiglia hanno un enorme rispetto per la Monarchia“.

Per i Sussex, dunque, la permanenza negli Stati Uniti non sarebbe in pericolo. La loro vita oltreoceano continuerà anche se, il prossimo 5 novembre, dovesse essere rieletto nuovamente Donald Trump.