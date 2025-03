Il lato oscuro di Michael Jackson sarà forse illuminato in un’aula di giustizia in California. La data dell’udienza è fissata a maggio 2026. I termini della prescrizione si sono allungati e la causa è ripartita.

E non è una bella luce quella che scaturisce dalle accuse di abusi sessuali su minori contro Jackson mosse da parte di giovani ex ammiratori della star del pop. Esse suggeriscono che Michael Jackson era ben lontano dall’innocente “ragazzo perduto” che professava di essere.

Il documentario del 2019 Leaving Neverland, racconta Jim Maloney sul Sun, si è concentrato su due dei suoi accusatori, Wade Robson e James Safechuck, allora adulti, che hanno rivelato in modo scioccante e grafico come Michael Jackson avesse abusato sessualmente di loro, a partire da quando avevano sette e nove anni.

Jackson era morto nel 2009 e aveva costantemente respinto tutte le accuse di abusi sessuali per tutta la sua vita, come continua a fare la sua proprietà.

Le legioni di fan del Re del Pop in tutto il mondo lo hanno sostenuto e hanno abusato verbalmente di Wade e James, minacciandoli di violenza e bombardandoli di minacce di morte.

Il cinema in cui il film è stato presentato in anteprima, al Sundance Festival, è stato minacciato di attentati dinamitardi e Wade ha persino scritto una lettera alla moglie e al figlio nel caso in cui non fosse mai tornato a casa.

Ma questo non ha impedito ai coraggiosi accusatori di continuare la loro lotta per ottenere giustizia.

Un nuovo documentario, Leaving Neverland II: Surviving Michael Jackson, Washington, trasmesso su Channel 4, martedì 18 marzo, segue la loro battaglia legale in corso e mostra il prezzo personale che ha richiesto loro.

Le cause contro Michael Jackson

Le loro cause legali originali contro Jackson, prima quella di Wade nel 2013 e poi quella di James un anno dopo, sono state archiviate perché il termine di prescrizione, il periodo di tempo entro il quale un’ex vittima di abusi su minori può intraprendere un’azione legale, era scaduto. Con accesso esclusivo alle udienze in tribunale e alle strazianti interviste con Wade, 42 anni, e James, 47 anni, Leaving Neverland 2 segue le loro schiaccianti battute d’arresto in tribunale, dove la difesa ha utilizzato con successo la prescrizione e ha insistito sul fatto che le società di proprietà di Jackson non potevano essere ritenute responsabili per le sue presunte azioni passate.

“È stato davvero difficile superare il nostro caso giudiziario. Ho iniziato a bere di più. Mi ha fatto davvero male”, dice James.

Ma, sulla scia del movimento “me too”, la prescrizione è stata modificata in California nell’ottobre 2023 e Wade e James avranno finalmente il loro giorno in tribunale.

Wade è stato presentato per la prima volta a Jackson dopo aver vinto una gara di ballo nella sua nativa Australia e, a sette anni, è andato a Neverland con la sua famiglia.

Quando è stato il momento per loro di andare, Jackson ha convinto i suoi genitori affascinati dalle star a lasciarlo stare al ranch e gli abusi sono iniziati non appena se ne sono andati. Wade insiste che gli adulti che circondavano la leggenda del pop dovevano sapere cosa stava succedendo.

“Tutte le mie interazioni con lui [Jackson] erano organizzate dalle persone che lavoravano per lui e lavoravano con lui”, dice Wade.

“Molte volte le guardie del corpo che lavoravano per Michael erano proprio fuori dalla porta quando avvenivano gli abusi, che fosse a Neverland o nelle roulotte di uno studio di registrazione. C’erano sempre persone in giro che lavoravano per lui.

“Si sapeva che stava succedendo qualcosa di strano e nessuno nell’organizzazione faceva nulla al riguardo. Come fanno a dormire la notte, nascondendo tutto quello che Michael stava realmente facendo?” James Safechuck, che incontrò Jackson all’età di nove anni durante le riprese di uno spot pubblicitario della Pepsi nel 1987, accusò il Re del Pop di averlo molestato circa 100 volte.

L’avvocato Vince Finaldi sostiene che Jackson la fece franca abusando di bambini per oltre 30 anni prima di morire

Indennizzi pagati: tanto denaro

“Michael Jackson la fece franca per molto tempo”, afferma l’avvocato Vince Finaldi. “Il primo caso di cui siamo a conoscenza riguarda una ragazzina e, a quanto ho capito, è stata abusata sessualmente dal signor Jackson a metà degli anni ’80 e lui finì per pagarle un risarcimento di circa $ 900.000, pagato dalle sue aziende.

“Ce n’è un altro che riguarda il figlio della governante di Michael Jackson (Jason Francia). Lui presentò una denuncia e quella denuncia fu risolta e lui fu pagato.”

Rosibel Ferrufino-Smith, detective dell’unità minori sfruttati sessualmente del LAPD, afferma: “Jason Francia ha rivelato di essere stato palpeggiato da Michael Jackson e che molte volte durante le molestie, Michael gli infilava dei soldi in tasca, presumibilmente per tenerlo zitto e non rivelare l’informazione alla madre”. Un altro accordo extragiudiziale è stato raggiunto con Jordan Chandler, dopo che aveva intentato una causa nel 1993 sostenendo che il cantante lo aveva molestato quando aveva 13 anni. Gli è stata pagata la cifra esorbitante di 23 milioni di dollari (18 milioni di sterline).

Nel 2005, Jackson è stato processato dopo che il dodicenne Gavin Arvizo, malato di cancro, ha detto a un terapeuta che il cantante lo aveva palpeggiato nelle sue parti intime.

Wade, allora ventenne e che cercava di dimenticare le sue esperienze passate con Jackson, è rimasto scosso quando Jackson gli ha chiesto di testimoniare per lui nel processo penale.

In tribunale, Wade ha ammesso di aver condiviso il letto con il cantante molte volte quando era bambino, ma che Jackson non lo aveva mai molestato. “Non sono stato in grado di dire la verità. Mi è stato detto di dire che Michael non mi aveva mai toccato sessualmente e di essere molto chiaro al riguardo”, ricorda. “Avevo sicuramente una vera paura di ciò che mi aveva detto una volta, ovvero che se qualcuno avesse scoperto di noi sarei andato in prigione”.

Jackson è stato scagionato. Ma ora Wade non vede l’ora di dire la verità in tribunale.

“Quando Leaving Neverland è stato pubblicato e tutto quello che è successo con il movimento ‘me too’, c’è stato questo tipo di grande cambiamento sociale in merito ad abusi sessuali, aggressioni sessuali e responsabilità e si è concluso con la modifica della prescrizione”, afferma Wade. “Quindi questo ha avuto un ruolo importante nel farci tornare in tribunale”.

In un’udienza del 26 luglio 2023, la Corte d’appello della California non ha concordato sul fatto che la società non avesse alcun dovere di prendersi cura dei bambini con cui si trovava Jackson e si è pronunciata a favore di Wade e James.

È stata fissata una data per il processo a maggio 2026 con James Carpenter che subentra a Vince Finaldi come loro avvocato.

Wade ritiene già che aver ottenuto il loro giorno in tribunale sia una vittoria. “Qualunque sia l’esito finale, non vedo davvero come potrei perdere”, afferma. “Se avrò l’opportunità di tornare lì, di salire sul banco dei testimoni e dire la verità come non sono stato in grado di fare per decenni, sarà una vittoria per me”.

Gli eredi di Jackson hanno negato con veemenza tutte le accuse di abusi sessuali mosse alla star.

Zara Woodcock sul Mirror completa il quadro.

Negli anni ’90, Michael era già coinvolto in crescenti controversie. Nel 1993, fu accusato di abusi sessuali su minori. Il caso fu risolto in via extragiudiziale, tuttavia, nel 2005, Michael fu processato per ulteriori accuse dannose di abusi sessuali su minori. All’epoca, l’FBI non riuscì a trovare alcuna prova di condotta criminale e la star della musica fu assolta.

Dopo il processo durato quattro mesi, Michael divenne solitario e iniziò a stare lontano dagli occhi del pubblico, trascorrendo la maggior parte del suo tempo nel suo amato ranch Neverland. Si è preso un paio d’anni di pausa dalla musica e ha annunciato un grande tour di ritorno, This Is It, nel 2009. Purtroppo, non avrebbe mai potuto fare il tour perché è morto nel giugno di quell’anno.

La sua ultima guardia del corpo Bill Whitfield, che è diventata la guardia del corpo di Michael nel dicembre 2006, credeva che lo stress avesse avuto un ruolo nella sua morte. Il Re del Pop aveva solo 50 anni quando è morto per un arresto cardiaco causato da un’overdose di propofol e benzodiazepine. La sua morte è stata classificata come omicidio.

Conrad Murray, il suo medico personale, ha dato al cantante di Thriller vari farmaci per aiutarlo a dormire nella sua villa in affitto. I procuratori della contea di Los Angeles hanno presentato un’accusa di omicidio colposo contro Murray e i testimoni hanno dichiarato che ha nascosto la salute della star prima e dopo la sua morte, fuorviando i promotori del concerto e il suo entourage.

Il giudice Michael Pastor ha condannato il medico a quattro anni di carcere nella contea per il suo ruolo nella morte di Michael. Nel frattempo, l’anno scorso, in quello che sarebbe stato il suo 66° compleanno, la sua ultima guardia del corpo ha condiviso i suoi pensieri sulla morte dell’icona pop e ha detto che credeva che lo stress fosse un fattore enorme nella sua morte.

Bill, che è stato con Michael fino alla sua morte, ha detto che Michael era “fragile” e sotto molta pressione nelle settimane precedenti alla sua morte. Ha affermato che le accuse di abusi sessuali su minori mosse alla leggenda della musica lo hanno fatto diventare un guscio di se stesso e gli hanno messo molto stress addosso mentre stava pianificando un altro tour solo poche settimane prima di morire.

“Potevo vedere che era un po’ più fragile del normale, stava provando molto. Potevo dire che gli pesava”, ha detto al The Sun prima di aggiungere che sa che qualcuno ha commesso un errore fatale con Michael. “Era sicuramente stressato e lo stress è un killer”.

Ha raccontato com’era lavorare per lui prima della sua morte e ha aggiunto al The Sun che Michael era “molto triste”. Bill disse all’epoca: “Le cose erano diverse, era appena uscito da un paio di processi. Come tutti, ho sentito tutte le storie prima di lavorare per lui, quindi sarebbe normale per me entrare nella situazione interrogandomi”.