Il Paradiso delle Signore spoiler: Adelaide andrà via per sempre? Quello che devono aspettarsi i fan.

Continua il grande successo de Il Paradiso delle Signore, la fiction in onda su Rai 1. Sin dal suo esordio sul piccolo schermo nostrano ha entusiasmato orde di telespettatori, i quali oggi non riescono più a fare a meno. Lo conferma lo share che, nonostante lo scorrere del tempo, si mantiene alto.

Le ultimissime stagioni hanno, infatti, registrato ascolti record. Tutto merito di chi lavora alla realizzazione del prodotto dietro le quinte e degli attori e delle attrici che interpretano i personaggi tanto amati dai telespettatori. Tra le beniamini del pubblico c’è di certo la Contessa Adelaide, personaggio di punta della soap opera in onda su Rai 1. Controversa e chiacchieratissima, Adelaide riesce sempre a spaccare il pubblico a metà. Da un lato c’è, infatti, chi apprezza tantissimo il suo carattere dall’altro chi ritiene che sia un personaggio scomodo.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: Adelaide esce di scena per sempre?

Insomma, Adelaide è un volto di punta della fiction e, in tanti tremano al pensiero che possa per sempre allontanarsi dal set. Ma cosa accadrà nel corso delle prossime puntate e perché c’è tanto allarmismo rispetto al suo destino all’interno del grande magazzino ?

Si avvicina il gran finale della nona stagione della soap opera e, ci saranno dei colpi di scena. Rita deciderà di riprendere le redini della sua vita e di assumersi le sue responsabilità. La giovane Venere ha serbato il silenzio riguardo a dei segreti che stanno per venire a galla.

Rita potrà, finalmente, liberarsi di un peso che porta nel cuore e che ha reso difficile restare al Paradiso. Le anticipazioni delle prossime puntate della soap opera, inoltre, svelano che nel finale di stagione gli occhi saranno puntati su Adelaide. La Contessa, nonostante abbia un quadro clinico grave, non uscirà di scena. Tuttavia, le sue questioni di salute resteranno allarmanti. Non morirà, continuerà però a lottare contro un problema cardiaco che le arrecherà molte sofferenze.

Dunque, le prossime puntate si preannunciano, come di consueto, ricche di colpi di scena. I vertici di casa Rai sono ben lieti di constatare che, con nell’avvicinarsi delle ultime puntate, la soap ha raggiunto picchi di share veramente altissimi, sfiorando la soglia di 1,9 milioni di spettatori in daytime. Dunque, Il Paradiso delle Signore continua ad essere una delle soap opere più seguite dal pubblico di casa Rai, anche per quanto concerne lo streaming online, con una media stimata tra i 50 e i 75 mila spettatori.