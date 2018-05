ROMA – Lo scandalo dell’Isola dei famosi che ha travolto Eva Henger e che riguarda il cosiddetto”canna-gate” ha rovinato la vita anche alla figlia dell’ex attrice a luci rosse, Mercedesz Henger.

A raccontarlo è la ragazza ospite di Pomeriggio 5 da Barbara D’Urso. Mercedesz, in studio ripercorre questi mesi di grande pressione, sfociati addirittura in minacce personali che l’hanno portata a lasciare Leonardo, il suo ragazzo. “Stavo passando un periodo brutto, ero nervosa, non ero me stessa, mi arrabbiavo per tutto”.

App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui

App di Ladyblitz gratis: clicca qui

Poi, però, il colpo di scena in trasmissione. La ragazza annuncia infatti che la crisi tra i due è rientrata: Mercedesz e Leonardo stanno infatti di nuovo insieme. “La decisione è stata presa da me e sempre io sono ritornata sui miei passi. Ci siamo rivisti e ci siamo seduti a parlare, abbiamo notato che ci mancavamo e ci amavamo”.