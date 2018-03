Isola dei Famosi, Francesca Cipriani single? L’amico a Pomeriggio 5: “Ecco la verità”

ROMA – Ma Francesca Cipriani è davvero single? A Pomeriggio 5 Barbara D’Urso chiede spiegazioni all’amico Nicola Pernice.

“Non è vero niente. Si parla di un imprenditore ma lei non frequenta nessuno”, chiarisce Pernice. La questione sembra un vero e proprio giallo. L’ex “pupa” continua a ripetere di essere sfortunata in amore, ma ora, dopo la relazione con Giovanni Cottone, ex marito di Valeria Marini, pare aver trovato un nuovo compagno. Ma il mistero resta.

Poco prima di partire per il reality, dice l’amico di Francesca “si è innamorata di un imprenditore milanese non più giovanissimo che la ricopre di regali”.