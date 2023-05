Kate alla incoronazione di re Carlo III ha sfoggiato un guardaroba da 5.000 sterline che comprendeva pezzi riciclati, di stilisti britannici e anche acquisti di alta moda.

Carlo ha certamente approvato le mise indossate dalla nuora per la settimana più importante del calendario reale.

Kate Middleton, Principessa del Galles, nel corso delle celebrazioni per l’incoronazione di Carlo III, ha riconfermato la scelta di riciclare abiti già indossati in precedenti impegni.

Uno stile semplice e sostenibile che la riconferma regina incontrastata di eleganza.

Gli abiti indossati non hanno superato la soglia di spesa delle 5000 sterline con la maggior parte dei suoi outfit realizzati con capi già presenti nel suo guardaroba e per i nuovi con abiti firmati da stilisti inglesi.

L’abito dell’incoronazione era del suo stilista preferito, Alexander McQueen, mentre per il ricevimento ha optato per uno nuovo blu vibrante di Self Portrait, molto apprezzato dai reali. E per la passeggiata a Windsor ha indossato un capo personalizzato di Jenny Packham.

Per visitare un pub a Soho, evento che ha dato inizio ai festeggiamenti del venerdì, la principessa ha riciclato il suo cappotto personalizzato di Eponine London con l’abito di Suzannah Flippy Wiggle.

Al concerto dell’incoronazione della domenica sera ha vestito un abito scarlatto di Alexander McQueen.

In una settimana tra le più importanti della sua vita, la Principessa ha optato per una palette di colori molto specifica e patriottica: rosso, bianco e blu. Un discreto richiamo alla bandiera.

Kate è nota per il suo amore per l’abbigliamento letterale, abbigliamento che si richiama al tema dell’occasione e al Paese che visita, sempre sottolineato da vari accorgimenti a partire dai colori della bandiera.

I costi del guardaroba di Kate indossato per gli impegni ufficiali della Corona sono sostenuti dal Re anche se non è chiaro in quale misura e se i prezzi alla Principessa siano o meno esenti da sconti.