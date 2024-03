Diana in The Crown

Le lettere d’amore della principessa Diana a James Hewitt potrebbero andare all’asta per un massimo di £ 780.000 (900 mila euro). Le lettere d’amore scritte dalla principessa Diana durante una relazione con il capitano James Hewitt tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90 potrebbero potenzialmente andare all’asta negli Stati Uniti. Lo hanno definito un “insulto finale”. Hewitt ci aveva già provato nel 2015 e ne nacque uno scandalo.

La principessa Diana ha avuto una relazione con James Hewitt durata cinque anni, rievoca Susie Beever del Mirror. C’è chi sostiene che sia lui il vero padre del principe Harry. Si dice che le 64 lettere siano state scritte all’ex ufficiale militare tra il 1989 e il 1991. Hewitt ha affermato di aver precedentemente offerto le lettere come “garanzia” per un prestito di 500.000 sterline.

L’ex ufficiale di cavalleria decorato ebbe una relazione per diversi anni, mentre la defunta principessa era ancora sposata con il futuro re Carlo. I due si scambiarono lettere mentre lui prestava servizio nella Guerra del Golfo.

Le lettere, che rivelavano dettagli intimi della relazione della coppia e che si pensava avrebbero potenzialmente causato dolore e imbarazzo alla famiglia reale se pubblicate, avrebbero potuto essere vendute dopo che una casa d’aste americana sconosciuta, secondo quanto riferito, aveva messo in fila un ricco acquirente interessato.

Tuttavia, i rappresentanti del Capitano Hewitt hanno negato che abbia intenzione di venderli, sostenendo che era semplicemente interessato a valutare i documenti, scritti secondo quanto riferito con la scrittura caratteristica di Diana, secondo The Sun.

Secondo quanto riferito, aveva anche preso in considerazione l’idea di vendere le lettere sia nel 2003 che nel 2015. Ingrid Seward, autrice del libro reale “My Mother and I”, ha dichiarato: “James Hewitt ha tradito Diana in così tanti modi, quindi questo è solo l’insulto finale. Presumo che Hewitt abbia un disperato bisogno di soldi e veda il valore di queste lettere.”

Ha aggiunto: “È impensabile che questi appunti per un momento così delicato della sua vita possano diventare pubblici”. Secondo quanto riferito, Heritage Auctions è stata contattata in ottobre con le lettere, ma ha rifiutato di venderle. Anche una casa d’aste rivale separata è stata contattata, ma ha rifiutato di valutare le lettere.

Un portavoce di Hewitt ha detto al Sun: “Heritage Auctions è stata contattata per conto di un rappresentante di James Hewitt esclusivamente per valutare e autenticare le lettere per motivi personali e scopi assicurativi. Non ha intenzione di vendere e non sollecita offerte di acquisto”.