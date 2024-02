A Sanremo 2024 c’è stato un protagonista inaspettato che ha rubato l’attenzione del pubblico: Lino Banfi. L’iconico attore, conosciuto affettuosamente anche come Nonno Libero, è stato al centro dell’attenzione durante la finalissima del Festival, ma non per i consueti sorrisi e le gag divertenti che lo contraddistinguono. Incredibilmente, Lino Banfi è apparso serio e impassibile per tutta la durata dello spettacolo, anche nei momenti di maggiore ilarità. Questo suo comportamento insolito ha alimentato meme e messaggi divertenti sui Social e tutti si sono chiesti come mai l’attore non abbia riso mai.

Perché Lino Banfi a Sanremo non ha riso mai

La verità dietro il comportamento di Lino Banfi è stata rivelata durante una puntata speciale di Domenica In dedicata proprio a Sanremo. In un’intervista con Mara Venier, l’attore ha svelato il motivo della sua insolita serietà: la sua posizione in prima fila non era così vantaggiosa come si potrebbe pensare.

Seduto accanto a Mara Venier e Alberto Matano, Banfi ha confessato con la sua tipica ironia:

“Io ero seduto in prima fila, un posto bellissimo avranno pensato tutti. Vicino a Mara Venier, ad Alberto Matano. Io invece stavo proprio dietro il maestro De Amicis, io ho visto tutto il Festival secondo le cervicali e le scapole omerali del maestro. Che ca..o ho capito? Niente… Quindi quando mi dicono ‘perché non ridi?’, che ca..o devo ridere che non capisco quello che succede?”.

Quindi, Lino Banfi non ha visto praticamente nulla del Festival a causa della sua posizione dietro al maestro De Amicis. Ecco spiegata la sua insolita serietà.

L’ironica critica ai cantanti più giovani

Ma le frecciate di Lino Banfi non si sono fermate qui. Durante la sua ospitata a Domenica In, l’attore ha lanciato una critica ai giovani cantanti in gara:

“Perché tutti i giovani che cantano mettono il microfono davanti la bocca e non si capisce niente? Non possiamo leggere neanche il labiale! Prima mettono il microfono davanti la bocca e poi urlano, noi vecchi non capiamo niente”.

Con la sua schiettezza e il suo humor irresistibile, Lino Banfi ha lasciato il segno anche a Sanremo 2024, confermando ancora una volta il suo status di icona della comicità italiana.

In conclusione, il mistero di Lino Banfi a Sanremo è stato risolto: la sua serietà durante la finalissima è stata semplicemente il frutto di una posizione non ideale e di una mancanza di visuale sullo spettacolo.