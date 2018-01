MALINDI – Lorella Boccia e Niccolò Presta si sposano. Ad annunciarlo è stata la stessa ballerina di Amici in un post su Instagram, in cui mostra anche il solitario che il figlio dell’agente dei vip Lucio Presta le ha regalato. Lorella Boccia si appresta così a diventare la nuora di Paola Perego, che di Lucio Presta è la moglie.

“Ho detto sì …. In quel momento il cuore batteva all’impazzata e la mia mente ha smesso di pensare… Ero svuotata, incredula, in preda quasi ad un attacco di panico ma immensamente felice. HO DETTO SI. Grazie di esistere vita mia”, ha scritto Lorella Boccia su Instagram.

Presta avrebbe chiesto in sposa Lorella durante una vacanza in Kenya. Il post ha ricevuto molti like e messaggi di auguri e congratulazioni, anche se non è mancato qualche commento polemico sul fatto che comunque Niccolò non sia propriamente un uomo qualunque e senza un soldo ma il figlio di uno dei manager dei vip più noti d’Italia.