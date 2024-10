Luciana Littizzetto: chi è, età, figli, marito, stipendio e tutte le curiosità

Chi è Luciana Littizzetto: tutte le curiosità e tutto quello che c’è da sapere sull’attrice e comica italiana.

Luciana Littizzetto, è nata a Torino, città in cui vive ancora, nel 1964 ed è cresciuta nel quartiere di San Donato dove i genitori gestivano una latteria. Dopo essersi diplomata in pianoforte al Conservatorio G. Verdi, inizia a lavorare come insegnante in una scuola media torinese. La Littizzetto si dedica all’insegnamento per ben nove anni frequentando, nel frattempo, una scuola di recitazione cominciando, così, ad ideare i suoi spettacoli. Nel 1990 si è laureata in materie letterarie presso l’Università degli Studi di Torino e nel 1991 esordisce in tv con la trasmissione Avanzi. Nel 1993 approda a Radio Due alla conduzione di Hit Parade e nel 1997 debutta al cinema recitando nel film Tutti giù per terra e, successivamente, in Tre uomini e una gamba.

Nel 2002 è ospite di numerosi programmi, tra cui C’è posta per te, Maurizio Costanzo Show e Mai dire domenica e dal 2005 lavora accanto a Fabio Fazio in Che tempo che fa dove, ogni settimana, incanta il pubblico con i suoi monologhi. Nel 2023, lascia la Rai per seguire Fabio Fazio nella sua nuova avventura sul Nove e nello stesso anno accetta di diventare giudice di Italia’s got talent accanto a Rudy Zerbi, Maria De Filippi e Gerry Scotti.

La vita privata di Luciana Littizzetto: l’ex compagno e i figli

Luciana Littizzetto ha avuto una lunga storia d’amore. Dal 1997 al 2018 è stata sentimentalmente legata a Davide Graziano, ex batterista degli Africa Unite. La coppia ha sempre vissuto in modo discreto la loro storia evitando qualsiasi pettegolezzo. La coppia ha preso in affido due figli, Vanessa e Jordan.

Jordan e Vanessa, oggi hanno 30 e 26 anni e , parlando del loro legame, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Mara Venier in una puntata di Domenica In, diceva: “Mi chiamano mamma solo quando sono fuori o con degli estranei, ma quando si rivolgono a me mi chiamano Lù. Non è più un problema. Ormai mi sono abituata, ma chi se ne frega“.

Alla famiglia, oggi, si è aggiunta anche Svetlana, arrivata dalla Bielorussia: “Svetlana veniva ogni anno a casa mia, da quando aveva sei anni, nell’ambito del percorso dei bambini di Cernobyl. Poi con il Covid e l’inizio della guerra in Ucraina non è più riuscita a venire. Voleva tanto studiare grafica perché disegna benissimo, così le ho detto di venire in Italia e faticosamente ci siamo riusciti. Ormai è un anno che si è trasferita definitivamente da noi” ha raccontato la comica a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin.

Della vita sentimentale della Littizzetto, invece, non ci sono molti dettagli. Non si sa, infatti, se abbia un nuovo compagno anche se, in una puntata di C’è posta per te, provò a cercare marito.