Malena e la nuova casa, tra design e pezzi d’autore: ecco il nuovo nido dell’attrice a luci rosse

Il suo nome è Milena Mastromarino, ma tutti la conoscono come: Malena. La conturbante attrice di Gioia del Colle (Bari) è l’astro italiano della cinematografia internazionale per adulti, nonché un volto femminile noto al pubblico della TV.

La nuova casa di Malena

La splendente Malena è ora concentrata nella progettazione della propria nuova abitazione, come svela MOW (mowmag.com): “un progetto su cui è impegnata in Puglia e che, forse a causa della decennale esperienza in campo immobiliare, è una ristrutturazione di alto livello” riporta infatti il magazine lifestyle di AM Network, sottolineando l’attività precedente al debutto nel Cinema a luci rosse, circa 6 anni fa.

Le foto del nido

Sulle pagine digitali di mowmag sono riportati alcuni dettagli del nuovo “nido” di Malena, che il giornale ha potuto visionare direttamente dal telefono dell’attrice: “pezzi d’autore, gioielli d’arredo e, almeno stando alle fotografie che MOW ha visto in anteprima: elementi di design, come ad esempio una cucina con i fuochi a filo nel marmo”.