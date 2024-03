Malena la pugliese: “Potrei lasciare il porno a beneficio di una famiglia”

Malena la pugliese, una delle regine italiane del porno, è stata intervistata da Novella 2000. La famosa attrice a luci rosse scoperta da Rocco Siffredi si è raccontata a 360 gradi: dalla sua prima volta al sogno di diventare mamma. Ma anche i “tre mesi o giù di lì” di astinenza.

“Il sesso ha senza dubbio importanza, ma quando porto avanti una relazione antepongo il dialogo a tutto il resto. Se manca l’interazione viene meno anche la sana carnalità. Il mio podio delle priorità si compone così: dialogo, amore, sesso”. Malena poi racconta la sua prima volta: “Da ragazzina, in Puglia, col mio fidanzatino di allora. Una fusione di corpi che ebbe in sé qualcosa di magico, complice il fatto che l’erotismo, all’epoca, fosse per entrambi una scoperta. Non scelsi un uomo esperto, bensì un coetaneo, e questo penso la dica lunga sul fatto che l’amore, per me, è ciò che conta davvero”.

La pornstar rivela anche di temere l’avanzare del tempo: “L’idea di invecchiare un po’ mi spaventa, come è comune tra noi donne. Mi guardo allo specchio e mi dico: “cavolo, Malena, hai già 41 anni!”. A volte mi sembrano tanti, altre perfino pochi per le molteplici vite vissute. Sono passata da studentessa universitaria a agente immobiliare a politica a attrice hard, ma sempre felicemente e puramente donna”. Ma anche di sognare la maternità: “Ecco, forse potrebbe essere quello il limite oltre il quale dire addio al set. La genitorialità per adesso non figura nella mia “lista delle cose da fare”, ma, qualora incontrassi l’uomo giusto, valuterei con lui di avere anche un figlio. Potrei lasciare il lavoro nell’hard a beneficio di una famiglia che, da buona romantica, sogno ardentemente”.