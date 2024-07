Manila Nazzaro e Oradei, arriva l’annuncio più bello dopo le nozze

Manila Nazzaro e Stefano Oradei stanno vivendo un sogno: dopo il matrimonio, per la coppia, arriva un annuncio da brividi.

Momento magico per Manila Nazzaro e Stefano Oradei che stanno vivendo una vera e propria favola d’amore dopo aver affrontato due cocenti delusioni. Prima di incontrarsi e innamorarsi perdutamente, infatti, la Nazzaro e Oradei hanno dovuto fare i conti con le ferite del cuore chiudendo, per entrambi, due storie davvero importanti in cui avevano investito tantissimo.

Lei, infatti, ha messo un punto alla relazione con Lorenzo Amoruso con cui stava progettando il matrimonio mentre lui, dopo 11 anni, ha chiuso la storia con la collega Veera Kinnunen che, durante Ballando con le stelle, si è innamorata dell’ex calciatore Pablo Daniel Osvaldo con cui, però, la storia è finita poco dopo.

Entrambi single, con il cuore spezzato, ma con tanta voglia d’innamorarsi, Manila Nazzaro e Stefano Oradei si sono incontrati per uno strano gioco del destino per non lasciarsi mai più. Un amore così forte da travolgerli e portarli non solo ad una convivenza, ma anche ad un matrimonio. Dopo il fatidico sì, la coppia si è concessa un meraviglioso viaggio insieme ai figli di lei al termine del quale, l’ex maestro di Ballando con le stelle si è lasciato andare ad un annuncio che ha emozionato il popolo del web.

Manila Nazzaro e Stefano Oradei: la dedica di lui dopo il matrimonio commuove

Dopo aver pronunciato il fatidico sì e aver trascorso i primi giorni da soli godendosi la luna di miele, Manila Nazzaro e Stefano Oradei sono partiti per New York insieme ai figli che l’ex Miss Italia ha avuto dall’ex marito Francesco Cozza. Sereni e felici, la Nazzaro e Oradei hanno trascorso dei giorni meravigliosi nella Grande Mela regalando momenti indelebili anche a Francesco e Nicolas, i figli dell’ex Miss Italia.

Un viaggio ricco d’amore, di sorrisi, di divertimento che ha riempito il cuore dell’ex maestro di Ballando con le stelle che si sta legando sempre di più ai figli della moglie con cui ha instaurato, sin dal primo momento, un rapporto splendido. Felice della favola che sta vivendo, Oradei ha poi commosso tutti annunciando di essere pronto ad affrontare il resto della sua vita con la moglie e i suoi figli a cui ha dedicato delle parole meravigliose che hanno commosso il web.

“Non ci siamo mai fermati dal momento del nostro primo incontro e continuiamo ogni giorno a creare il sogno della nostra vita insieme. Oggi è il primo giorno dove riesco a sedermi a chiudere gli occhi e rivivere questi nostri momenti negli Stati Uniti realmente indimenticabili. Viviamo, sogniamo, viaggiamo, balliamo amandoci perdutamente”, ha scritto Oradei. Una dedica di grande amore quella del ballerino che sta facendo vivere un nuovo capitolo sentimentale a Manila Nazzaro che dopo le nozze ha deciso di cambiare look annunciando ufficialmente il cambio di vita e di immagine.