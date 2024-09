Maria de Filippi: età, figli, chirurgia, dove vive, lauree, malattia

Tutte le curiosità e quello che c’è da sapere su Maria De Filippi, la regina indiscussa della televisione italiana.

Protagonista indiscussa della televisione italiana, Maria De Filippi ha debuttato e trovato il successo sulle reti Mediaset dove, con tanto lavoro e professionalità, ha conquistato la stima e il rispetto di tutti. Sempre seria e inflessibile, la conduttrice, nonostante la grande popolarità, continua ad essere molto schiva e discreta parlando pochissimo della propria vita privata e scatenando la curiosità dei fan, sempre alla ricerca di notizie e curiosità sul suo conto, ma cosa si sa davvero della sua vita?

Nata il 6 dicembre 1964 a Milano, è cresciuta a Pavia dove si è trasferita con i genitori quando aveva 10 anni. Ha frequentato il Liceo Classico Ugo Foscolo e l’Università laureandosi in legge con il massimo dei voti. Maria sogna di diventate magistrato ma non riesce a superare il concorso cominciando, così, a lavorare prima a Milano e successivamente a Roma, città dove vive attualmente. per un’importante società di consulenza delle Comunicazione, la SIMCO S.r.l. Qui incontra, poi, Maurizio Costanzo che cambia totalmente la sua vita.

Maria De Filippi: la vita privata e il rapporto con la chirurgia

Dopo cinque anni di fidanzamento, Maria De Filippi e Maurizio Costanzo si sposano il 28 agosto 1995 e, nel 2002, prendono in affido un bambino, Gabriele che hanno poi adottato nel 2004 e che oggi lavora con la madre nella società di produzione Fascino. Grazie all’incontro con Costanzo, Maria comincia a lavorare anche in televisione: il debutto arriva il 26 settembre 1992 alla conduzione del talk show di Canale 5 Amici che, fino a quel momento, era stato condotto da Lella Costa e che si occupa dei problemi dei giovani.

Da quel momento, la De Filippi non si ferma più lanciando nuovi format in tv come Uomini e Donne, C’è posta per te e Saranno famosi poi diventato Amici di Maria De Filippi, tutti programmi che vanno ancora in onda. Le De Filippi, inoltre, lancia anche il programma dedicato alle coppie in crisi ovvero Temptation Island affidandone, però, la conduzione a Filippo Bisciglia.

Affianca, inoltre, prima Paolo Bonolis alla serata finale del Festival di Sanremo nel 2009 e poi nel 2017 con Carlo Conti al Festival di Sanremo. La vita di Maria, a febbraio 2023, viene segnata da un grave lutto per la scomparsa del marito Maurizio Costanzo che la porta ad assentarsi per pochi giorni dalla tv per poi tornare immediatamente a svolgere il suo lavoro.

Infine, si vocifera dei presunti ritocchini a cui si sarebbe sottoposta nel corso degli anni. In realtà, la conduttrice non ha mai nascosto di essere ricorsa a trattamenti estetici come punture rivitalizzanti negando, però, qualsiasi tipo di procedura più invasiva.