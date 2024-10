Maria De filippi fidanzato, la verità sulla vita sentimentale della conduttrice

Maria De Filippi ha un fidanzato dopo la morte di Maurizio Costanzo? La verità sulla vita sentimentale della conduttrice.

Maria De Filippi ha avuto una vita sentimentale stabile e serena. L’incontro con Maurizio Costanzo, infatti, ha cambiato la sua vita professionale perché le ha permesso di trovare la propria strada nel mondo dello spettacolo. Tuttavia, l’incontro con Costanzo ha cambiato soprattutto la sua vita sentimentale. I due, infatti, si sono sposati nel 1995 e sono rimasti insieme fino all’ultimo giorno di vita del giornalista. La morte di Maurizio Costanzo, avvenuta il 24 febbraio 2023, ha lasciato un vuoto enorme nel cuore della conduttrice che si è tuffata a capofitto nel lavoro.

Dopo l’addio a Costanzo, Maria trascorre le sue giornate tra il lavoro, lo sport e i momenti con il figlio Gabriele, adottato con Maurizio Costanzo e gli amici. Tuttavia, negli ultimi mesi si sono diffuse anche voci su un presunto, nuovo fidanzato, ma cosa c’è di vero?

Maria De Filippi: la verità sulle voci su un presunto fidanzato

Dopo aver trascorso la maggior parte della sua vita accanto a Maurizio Costanzo, per Maria De Filippi è difficile riaprire il cuore ad un nuovo amore. Molto schiva e discreta, la conduttrice continua a condurre una vita lontano dalle luci dei riflettori che ama solo quando lavora evitando, invece, qualsiasi evento montano a meno che la sua presenza non sia fondamentale.

Nonostante i vari rumors su un presunto fidanzato, la verità è che nella vita della conduttrice non ci sono altri uomini se non il figlio Gabriele e il fratello Giuseppe che lavora con lei e con cui si concede anche lunghe passeggiate durante i momenti di relax. Anche durante l’estate, come hanno mostrato le foto dei vari rotocalchi, Queen Mary ha trascorso le vacanze con il figlio e tutti i suoi affetti.

Nessun nuovo amore, dunque, per Maria che è tornata a lavora con tantissima energia dedicandosi totalmente ai suoi programmi storici come Uomini e Donne, Amici e C’è posta per te ma anche ad un format tutto nuovo come Amici-Verissimo che celebrerà gli ex allievi del talent diventati famosi. Tuttavia, per il nuovo format, Maria ha scelto di mettersi da parte affidando la conduzione a Silvia Toffanin.

Lavoro, famiglia e amici, dunque, sono gli unici interessi di Maria che non sembra avere tempo e spazio per vivere una nuova storia d’amore.