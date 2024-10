Massimo Giletti curiosità: che laurea ha il giornalista Rai

Sapete davvero tutto di Massimo Giletti? Ecco che laurea ha il giornalista e conduttore Rai: una curiosità che in pochi conoscono.

Massimo Giletti, giornalista e conduttore, è uno dei volti più popolari del piccolo schermo. Dopo anni trascorsi in Rai, ha avuto una breve parentesi su La7 per poi tornare, dalla stagione televisiva attualmente in onda, in Rai con il programma “Lo stato delle cose”, in onda su Raitre e con cui si occupa di attualità. Nato e cresciuto a Torino, Massimo Giletti, conclusi gli studi, ha deciso di intraprendere la strada del giornalismo e dal 1988 lavora come inviato per Mixer.

Negli anni Novanta arriva il debutto in televisione alla guida dei programma di Raidue Mattina in famiglia, Mezzogiorno in famiglia e I fatti vostri. Dalla stagione 2004/2005, Mara Venier decide di averlo al proprio fianco affidandogli la parte dedicata alla politica e all’attualità dal titolo L’Arena che diventa un vero successo. Nel 2017, dopo quasi 30 anni in Rai, Giletti passa su La7 ma, dopo la sospensione di Non è l’arena, nel 2024 torna ufficialmente in Rai.

Laurea Massimo Giletti: ecco il titolo di studio del conduttore

Preparato e professionale, Massimo Giletti lavora con intensità e passione a tutti i suoi programmi. La preparazione professionale di Giletti deriva dalla sua preparazione universitaria. Il giornalista e conduttore, infatti, non ha lasciato nulla al caso anche se, dalla laurea conseguita, sembrerebbe che, inizialmente, la sua strada dovesse essere un’altra rispetto a quella televisiva. Dopo aver conseguito la maturità classica, si iscrive a Giurisprudenza, laureandosi con 110 e lode.

Un percorso di studi importante quello che Giletti ha percorso grazie ai genitori a cui è profondamente legato. Il papà è scomparso alcuni anni fa ma ha potuto assistere al successo del padre. “Mio padre è stato un grande imprenditore vecchio stampo, anche lui cresciuto in una famiglia in cui mia madre non sapeva nemmeno dove fosse. Io lo stesso, ricordo quella scena di mio padre di ritorno con l’autista e io mi avvicinai all’autista, perché passavo quasi più tempo con lui“, ha raccontato Giletti ai microfoni di Mara Venier nel corso della puntata di Domenica In del 29 settembre 2024.

La mamma di Giletti, invece, c’è ancora ma oggi riconosce il figlio ma non può parlargli. Grazie ai genitori, dunque, Giletti ha potuto studiare, prepararsi e trovare il successo in tv prima come giornalista e poi come conduttore scendendo in pista sempre in prima linea.