Maurizio Costanzo: “Maria De Filippi? Ho un solo rimpianto…”

ROMA – Intervistato dal settimanale “Oggi”, Maurizio Costanzo confessa: “Nella vita ho un unico rimpianto: non aver conosciuto prima Maria De Filippi”.

“Maria – dice Maurizio Costanzo – è sicuramente l’amore per me. Non è un caso che questo matrimonio, il quarto della mia vita, sta per festeggiare le nozze d’argento. Se l’avessi incontrata prima staremmo per festeggiare le nozze d’oro”.

Poi confida che “la malinconia mi ha salvato dall’eventualità di essere assalito dalla depressione. Anzi, è stata l’antidoto contro la depressione. La malinconia è un modo di percepire, leggere e affrontare la vita. È una modalità di relazione con la realtà che ha in sé anche il germe della creatività”.

App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui

Ladyblitz – Apps on Google Play

E parlando di tv nega che farebbe mai il direttore generale della Rai (“Ne sarei onorato, ma declinerei l’invito. Sarebbe per me una responsabilità troppo onerosa, troppo grossa”) e difende Fabio Fazio: “È uno bravo e sa fare la televisione. Ma lo hanno massacrato (sui compensi, ndr), verso di lui ho assistito a un accanimento senza precedenti, a tratti decisamente gratuito”.