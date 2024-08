Meghan Markle, Carlo spietato nel giorno del suo compleanno: cosa ha fatto

Re Carlo spietato nel giorno del compleanno di Meghan Markle: ecco cosa ha fatto il sovrano scatenando diverse reazioni nel mondo.

Meghan Markle e il Principe Harry conducono una vita separata dalla Royal Family con cui i rapporti sembrano ormai rotti. Nonostante Re Carlo abbia più volte espresso il desiderio di rivedere i figli uniti come lo erano una volta, pare non ci siano possibilità per una riconciliazione. Chi, infatti, pensava che il compleanno di lei avrebbe offerto l’occasione giusta per appianare tutti i contrasti si è dovuto ricredere.

Lo scorso 4 agosto, la Duchessa del Sussex ha compiuto 43 anni e chi si aspettava un gesto da parte della Royal Family è rimasto deluso. Nessun augurio pubblico da parte della Royal Family che avrebbe così perso l’occasione per provare ad abbattere il muro alzato. Nessun messaggio di auguri pubblico e nessuna dichiarazione per il compleanno di Meghan Markle da parte di Re Carlo e dell’intera Royal Family.

Re Carlo, nessun gesto distensivo per Meghan Markle: saltano anche gli auguri

Secondo gli esperti della casa reale inglese, il mancato messaggio di auguri sarebbe il chiaro segnale della mancata volontà da parte di tutti di ricucire il rapporto. Dopo la scelta dei due di trasferirsi negli Stati Uniti, il rapporto idilliaco che il secondogenito di Lady Diana aveva con il padre e il fratello William si è rotto e neanche la malattia di Carlo prima e quella di Kate Middleton dopo è riuscita ad appianare le varie divergenze.

Stando a quanto riportato dal Daily Mail, sembrerebbe che gli addetti alla gestione degli account social della Royal Family, avrebbero in agenda solo i compleanni dei membri in carica, cosa che non sono più Meghan e Harry. Da qui il mancato messaggio di auguri pubblico anche se i sudditi si aspettavano un gesto da parte del sovrano in persona.

Anche da parte di William e Kate non è arrivato nessun messaggio di auguri per Meghan che, invece, nel 2021 e nel 2022, ricevette delle dolcissime parole d’affetto da parte dei cognati. Il rapporto, dunque, anche tra i due fratelli, sembrerebbe ormai compromesso.

L’erede al trono, del resto, in questo periodo, è concentrato soprattutto sulla guarigione della moglie Kate che, dopo il momento difficile vissuto a causa della malattia, ha rcievuto, finalmente, la notizia più bella insieme al marito. Chi, dunque, pensava che, in futuro, Herry e Meghan sarebbero tornati a vivere a Londra per riunirsi con tutti i membri della famiglia reale, dovrà rassegnarsi alla cruda realtà.