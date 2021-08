Meghan Markle ha festeggiato 40 anni e un’astrologa e un sensitivo inglesi non si sono lasciati scappare l’occasione per prevedere come sarà il prossimo futuro della duchessa di Sussex.

Francesca Oddie, astrologa, sostiene che Meghan rifletterà sul tipo di madre che vuole essere, la nascita della figlia Lilibeth l’ha trasformata e sull’esperienza di crescerla potrebbe scrivere un libro.

Nicolas Aujula, un sensitivo che afferma di aver previsto il Covid-19, ha detto che quest’anno la duchessa di Sussex potrebbe sanare la relazione con il principe William e Kate ma ritiene che con il principe Carlo il rapporto sarà sempre teso e gelido.

Meghan Markle, nella carta astrale shock e rivoluzioni

In base al tema natale di Meghan, Oddie ha previsto che “la relazione con Harry sarà ancor più legata alla professione. Potrebbero esserci alcune sfide, difficoltà ma insieme lavoreranno molto”.

“In arrivo per Meghan, quest’anno ci sono degli shock, cambiamenti e rivoluzioni ma penso che la potenza professionale di Meghan sarà monetizzata. Qualunque cosa possa realizzare, ci sarà inoltre un elemento filantropico”.

Meghan è un Leone e spiega Oddie: “E’ un segno che la rende dominante, super sicura di sé, nel matrimonio è lei che indossa i pantaloni”, e su questo ultimo aspetto, nessuno ha mai avuto dubbi.

“Il Leone punta all’indipendenza, non vuole restrizioni, non segue regole e dirige sempre la propria vita. Lei guida, non segue, non accetta dei no. E’ un segno che la rende affettuosa, premurosa, generosa e vuole cambiare il mondo”.

Meghan Markle in politica: la previsione del sensitivo

Nicolas Aujula ha aggiunto: “Meghan risveglierà la consapevolezza sulla crescente fame nel mondo, sosterrà i diritti delle donne, in particolare l’istruzione delle ragazze.

“Negli Stati Uniti diventerà sempre più popolare, dimenticherà Hollywood per conquistare un posto nella storia… Nei prossimi anni per lei si apriranno le porte sul mondo della politica”.