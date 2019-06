LONDRA – Un triangolo, o meglio, un quadrato a Buckingham Palace. Quando Harry e Meghan Markle iniziarono a frequentarsi, nel 2016, lui si stava vedendo anche con una modella, Sarah Ann Macklin, e lei continuava ad uscire con Cory Vitiello, chef con il quale ha avuto una lunga relazione dopo la separazione dal suo primo marito, il produttore cinematografico Trevor Engelson.

Il gossip dell’ultim’ora sui duchi di Sussex arriva da una fonte ben informata: la giornalista esperta di reali Angela Levin. Nel suo libro Harry: Conversations with the Prince, biografia del secondogenito di Carlo e Diana, Levin ripercorre gli inizi della storia d’amore tra l’attrice americana e Harry. Ed entrambi, sostiene Levin, avrebbero avuto due frequentazioni parallele.

Solo dopo diverse settimane Harry avrebbe deciso di fare sul serio con Meghan, che gli era stata presentata ad un appuntamento al buio organizzato da amici comuni. La relazione tra i due è andata avanti fino alla prima uscita ufficiale nell’autunno del 2017 e al fidanzamento di novembre, culminato con il matrimonio nel maggio del 2018 e con la nascita del piccolo Archie un anno dopo.

Secondo Levin, comunque, Harry e Sarah non avevano molto in comune. “Si conobbero ad un party. All’inizio lui la bombardò di sms. Ma erano molto diversi. Lei ama la vita sana e a malapena beve, e da quel punto di vista non erano proprio sulla stessa lunghezza d’onda”. (Fonte: The Sun)