Meghan Markle incinta: Harry avrà un secondo figlio, a novembre lei raccontò di un aborto spontaneo

Meghan Markle è incinta: il principe Harry avrà un secondo figlio. Archie, dunque, avrà un fratellino, o una sorellina. La notizia è stata confermata da un portavoce della coppia, citato dalla Bbc. Nelle scorse settimane erano circolate diverse indiscrezioni su una presunta gravidanza. Rumors che hanno trovato stavolta conferma ufficiale.

Un desiderio che la coppia nutriva già da qualche tempo. Pochi mesi fa, infatti, Meghan aveva raccontato di aver avuto un aborto spontaneo.

Meghan Marke incinta: la foto con Harry e il pancione

Un portavoce della coppia ha detto di essere “felicissimo” per la notizia. La coppia ha condiviso una foto in bianco e nero di se stessi sotto un albero, con Harry che poggia la mano sulla testa di Meghan mentre lei culla il suo pancione. Un portavoce del Duca e della Duchessa del Sussex ha dichiarato: “Possiamo confermare che Archie sarà un fratello maggiore. Il Duca e la Duchessa del Sussex sono felicissimi di aspettare il loro secondo figlio”.

Meghan Markle e l’aborto spontaneo

A novembre, Meghan Markle ha rivelato di aver subito un aborto spontaneo lo scorso luglio, scrivendo in un articolo di provare “un dolore quasi insopportabile”. “Sapevo, mentre stringevo il mio primogenito, che stavo perdendo il secondo”, ha detto Meghan in un articolo per il New York Times. La coppia ha lasciato il ruolo di royal working senior nel marzo 2020 e ora vive in California.