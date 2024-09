Il defunto principe Filippo aveva un soprannome per la duchessa di Sussex, e il messaggio dietro di esso era brutale, afferma un esperto reale. Il principe Filippo ha soprannominato Meghan Markle con il brutale soprannome di DoW per Duchessa di Windsor, che era il titolo di Wallis Simpson, la donna per cui un re rinunciò al trono d’Inghilterra.

Il principe Filippo, morto nel 2021, era presumibilmente “diffidente” nei confronti dell’ex attrice di Suits e ha fatto paragoni tra lei e Wallis Simpson, la moglie del re Edward VIII, poi Duca di Windsor. Entrambe le donne erano americane e divorziate quando si sono sposate nella famiglia reale, e i confronti tra le due sono stati evidenziati prima, ma si diceva che Filippo abbia sottolineato esplicitamente la somiglianza con un soprannome per Meghan, anche se non le è mai stato detto esteriormente.

L’esperta reale e biografa Ingrid Seward ha detto di aver visto “somiglianze” tra Meghan e Wallis Simpson, la defunta duchessa di Windsor, e l’ha soprannominata con un soprannome che collega le due donne.

Meghan non piaceva a Filippo

Parlando con GB News, Seward ha spiegato: “Penso che il principe Filippo fosse molto astuto con le persone e non sempre vedeva il male in loro, cercava di vedere il bene in loro. Penso che non riuscisse proprio a scappare dal fatto [delle] somiglianze tra Meghan e Harry e Edward e la signora Simpson”. Ha aggiunto: “Ci sono così tante somiglianze, motivo per cui la chiamava la duchessa di Windsor, non intendo in faccia. La chiamavamo dow – DoW [l’abbreviazione di Duchessa di Windsor]”.

Nel suo libro, My Mother and I, Seward ha scritto che il defunto Prince era “diffidente” nei confronti dell’ex attrice di Suits e spiega: “Uno dei pochi diffidenti nel soccombere all’offensiva di fascino (di Meghan)… era il principe Filippo. Dal momento in cui ha rilevato la sua apparente somiglianza con Wallis, si è riferito a lei come DoW”.

Era dirompente per lui, la regina era ottimista

Ha aggiunto che il principe Filippo aveva contrassegnato Meghan come “dirompente” per la famiglia reale, ma sua moglie, la defunta regina Elisabetta II, era ottimista e aveva “alte speranze” per Meghan.

