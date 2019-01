ROMA – L’approdo di Boateng al Barcellona sembra confermare la crisi tra l’attaccante e sua moglie Melissa Satta, visto che il calciatore era andato al Sassuolo proprio per stare vicino a sua moglie. Ora di nuovo un drastico allontanamento. Ma nessuno dei due ha mai né confermato né smentito le indiscrezioni sulla rottura.

Ormai sono settimane che va avanti questa storia della crisi e a Natale la famiglia Satta-Boateng non si è nemmeno riunita. Ma in queste ultime ore, Melissa Satta ha condiviso sui social messaggi di supporto nei confronti del marito e della sua nuova avventura in Spagna.

Tramite le sue storie di Instagram, la showgirl ha condiviso un disegno fatto da suo figlio Maddox. “Quando torni a casa dal lavoro e trovi una sorpresa stupenda sul comodino. La nostra famiglia disegnata da Maddox”, scrive la Satta per commentare il disegno del piccolo. E proprio sul disegno va l’attenzione di tutti. Maddox, infatti, ha disegnato quattro persone: lui, il papà Kevin-Prince, la mamma Melissa e il cane.

La Satta parla di “nostra famiglia” perché forse tra lei e il calciatore non è veramente finita. C’è solo una crisi che entrambi stanno provando a superare.