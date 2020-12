Melissa Satta e Kevin Boateng, è finita per sempre. L’annuncio su Instagamn

Melissa Satta e Kevin Boateng si lasciano dopo nove anni insieme. La showgirl e il calciatore annunciano che il loro amore è finito per sempre.

Dopo che erano sorti dei problemi e l’annuncio di una rottura già questa estate, la Satta e Boateng hanno provato in tutti i modi a restare insieme. Ora però l‘annuncio su Instagram della Satta che scrive la parola fine.

Mellissa Satta e Boateng, l’annuncio della rottura su Instagram

La showgirl ha voluto ufficializzare la separazione da Boateng tramite un post pubblicato su Instagram. Sul suo profilo, da mesi non apparivano più foto della coppia.

Il silenzio nascondeva la fine del loro matrimonio avvenuto nel 2016. La Satta spiega su Instagram cosa ha portato entrambi a prendere la decisione di mettere fine al loro rapporto: “Dopo un periodo di separazione, abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione”.

La showgirl spiega che la rottura è avvenuta “nel pieno rispetto delle reciproche posizioni ed in totale serenità, fermo restando che rimarremo l’uno per l’altro un importante punto di riferimento per la crescita di nostro figlio Maddox”.

“Grazie per questi 9 anni…e per il regalo più bello….Maddox”.

Melissa Satta e Boateng, i tentativi di restare insieme

Il calciatore aveva provato in ogni modo a riconquistarla ma senza successo.

Dopo svariati tentativi e presunti flirt attribuiti ad entrambi, finalmente decisero di riprovarci. La modella aveva confermato la decisione in un’intervista: “Un momento di distacco può servire per riordinare le idee”.

“Poi, dopo un anno, abbiamo recuperato. Non posso garantire che tutto sarà perfetto, però un domani potrò dire di averci provato, almeno per nostro figlio”.

Ed è proprio quello che è accaduto. La coppia ci ha provato ed ora annuncia che è finita definitivamente (fonte: Instagram, FanPage).