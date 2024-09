Milly Carlucci curiosità: che studi ha fatto la regina di Ballando con le Stelle

Milly Carlucci, la regina della Rai e di Ballando con le stelle, aveva scelto un’altra strada professionale: ecco cosa ha studiato.

Milly Carlucci è indubbiamente la regina del sabato sera di Raiuno. Dal 2005, infatti, incolla milioni di telespettatori davanti ai teleschermi con Ballando con le stelle, show che ha fatto appassionare tantissime persone al ballo e che, ogni anno, regala sempre emozioni e colpi di scena con concorrenti che Milly sceglie con minuziosa cura. Con una dialettica importante e un inglese perfetto, la Carlucci è considerata una delle conduttrici più preparate della televisione italiana.

Eppure, inizialmente, Camilla Patrizia Carlucci, questo il suo vero nome, aveva scelto una strada totalmente diversa e lontana dal mondo dello spettacolo come si evince dal percorso di studi fatto.

Milly Carlucci, magistrato o architetto: ecco cosa ha studiato

Dopo aver frequentato il Liceo Terenzio Mamiani di Roma e aver concluso il percorso con la maturità, si è iscritta alla facoltà di architettura anche se i suoi genitori, per lei, sognavano un’altra strada. «Perché pochi sanno che all’università io ho studiato Architettura. Anzi, per la verità, i miei avrebbero voluto che diventassi magistrato», ha raccontato in un’intervista la conduttrice che, esattamente come Maria De Filippi che si è laureata in giurisprudenza, aveva scelto una strada professionale decisamente diversa da quella che ha poi intrapreso.

A differenza della De Filippi, tuttavia. la Carlucci non ha portato a termine gli studi. Poco dopo aver cominciato l’università, infatti, ha abbandonato tutto per dedicarsi alla carriera televisiva. Una scelta decisamente diversa da quella fatta dai figli. Angelica Donati, la primogenita che si è recentemente sposata, infatti, si è laureata in Management alla London School of Economics (LSE) per poi conseguire anche un master in Business Administration alla Said Business School dell’Università di Oxford. Patrick, invece, il secondogenito, ha studiato in Inghilterra e si è laureato in Economia e Management.

Milly, dunque, come molte sue colleghe, aveva scelto di concludere gli studi universitari prima di entrare nel mondo del lavoro. Il destino, però, ha deciso per lei perché nel 1976 entra nel cast della trasmissione di Renzo Arbore Altra domenica, in onda al tempo su Rete 2. E’ l’inizio di una brillante carriera che, nel corso del tempo, l’ha portata a presentare programmi importanti come Scommettiamo che?, Il Festival di Sanremo, Il cantante mascherato, le maratone Telethon e soprattutto Ballando con le stelle con cui, ormai da anni, ogni sabato sera, entra nelle case degli italiani.