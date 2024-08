Myrta Merlino, chi è il famoso (e potente) compagno: lo conoscete tutti

Mamma di tre figli, Myrta Merlino ha ritrovato l’amore accanto ad un nuovo compagno: lui è famosissimo e amato davvero da tutti.

Myrta Merlino si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza in famiglia prima di tornare al timone di Pomeriggio 5. Al termine della scorsa stagione televisiva che ha visto il debutto della giornalista su Mediaset ereditando la conduzione dello storico programma di canale 5 da Barbara D’Urso, alcune voci di corridoio parlavano di un cambio repentino che, invece, non ci sarà. La Merlino, infatti, è stata riconfermata e da settembre entrerà ogni pomeriggio nelle case degli italiani.

Il suo sarà un impegno lungo e quotidiano che la porterà a trascorrere diverso tempo lontana dalla famiglia. Motivo per cui, oggi, la Merlino sta facendo il pieno di coccole dal suo compagno che, non solo è un volto noto, ma è anche amatissimo da tutti.

Myrta Merlino e l’amore con il compagno campione del mondo

Myrta Merlino non ama molto parlare della propria vita privata di cui, però, si hanno diverse informazioni. Quando aveva solo 24 anni, è stata legata a Domenico Tucci, padre dei suoi primi due figli, i gemelli Pietro e Giulio Tucci. Successivamente, la giornalista e conduttrice ha avuto una relazione con Domenico Arcuri, con cui ha avuto una figlia, Caterina, nata nel 2004. Anche questa storia, però, è successivamente finita e, dopo essere stata single per un po’, la Merlino ha incontrato il suo attuale compagno.

Myrta Merlino e il compagno Marco Tardelli si sono conosciuti otto anni fa. Entrambi con un passato sentimentale importante alle spalle, hanno deciso di vivere la storia senza fare grandi progetti. L’amore, però, è cresciuto giorno dopo giorno ed oggi formano una delle coppie più solide dello show business. Nonostante stiano insieme da tanti anni, tuttavia, pare che il matrimonio non sia nell’aria anche se, a detta di Marco Tardelli, la Merlino sarebbe propensa a compiere il grande passo.

“Lui è l’amore della maturità, l’amore in cui vogliamo tutti e due il bene dell’altro e che mi ha permesso di credere ancora in qualcosa di speciale” ha raccontato lei in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi.

Pur vivendo la relazione con molta discrezione, la coppia condivide diversi contenuti insieme come le recenti foto scattate durante la vacanza in famiglia trascorsa a Pantelleria con i figli e vari amici e che potete vedere qui in alto.