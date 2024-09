Myrta Merlino curiosità: in cosa è laureata la conduttrice di Pomeriggio 5

Myrta Merlino entra ogni giorno nella case degli italiani con Pomeriggio 5, ma sapete in cosa è laureata? Ecco il titolo di studio.

Sempre più a proprio agio come conduttrice di Pomeriggio 5, Myrta Merlino sta lentamente conquistando l’affetto del pubblico di canale 5 che, nella scorsa stagione, ha sentito fortemente la mancanza di Barbara D’Urso che, per anni, ha fatto compagnia agli italiani e che, dallo scorso anno, è lontana dal piccolo schermo. Dopo un anno di rodaggio, tuttavia, quest’anno è decisamente più sciolta e spesso si lascia andare anche a dichiarazioni sulla propria vita privata.

E’ quanto accaduto in occasione del 70esimo compleanno del compagno Marco Tardelli a cui, non solo ha fatto gli auguri sui social, ma anche in tv attraverso un filmato riassuntivo della loro bellissima storia d’amore. Mamma, compagna e donna in carriera, la Merlino non ha lasciato nulla al caso costruendo scupolosamente la propria carriera scegliendo anche il giusto indirizzo universitario.

Myrta Merlino: il titolo di studio

Quello di Myrta Merlino è un curriculum ricchissimo sin dagli anni universitari. Figlia di una professoressa universitaria ed ex direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura a Pechino, dopo il diploma, Myrta Merlino ha continuato il proprio percorso di studi iscrivendosi all’università e laureandosi in Diritto internazionale. Dopo la laurea, ha cominciato a lavorare nella Direzione Generale per il Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europa. Appartenente ad una famiglia che ha potuto permetterle di studiare, anni dopo, ai microfoni di Huffingtonpost, ha dichiarato:

“Io la sofferenza delle persone l’ho scoperta con il lavoro. Sono nata di buona famiglia, ho avuto una vita comoda e tranquilla. Ma oggi stando dentro il racconto del quotidiano, e prendendomi sulle spalle delle questioni, ho cercato di aiutare tanta gente per davvero. Il malessere di questo Paese lo avverto sulla mia pelle”.

Nel 1995 è diventata giornalista professionista continuando ad occuparsi di politica di cui si è occupata anche in tv prima di scegliere di lasciare La7 per tuffarsi in un’esperienza totalmente nuova come quella di Pomeriggio 5. La conduttrice e giornalista ha studiato e lavorato tanto per realizzare tutti i suoi sogni professionali e, ancora oggi, la sua sete di conoscenza la spinge ad informarsi a 360 gradi.

La Merlino ha trasmesso l’amore per la conoscenza anche ai suoi figli. Nel 2019, in occasione della laurea del figlio, la Merlino, sui social, scriveva: “Con il mio “bambino” che si è appena laureato! Grandi emozioni”.