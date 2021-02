Nicolò Zaniolo, flirt con Chiara Nasti? Lei piace tanto a Neymar, ma a San Valentino...

Madalina Ghenea, Nicole Minetti, Chiara Nasti: Nicolò Zaniolo non gioca da un bel po’ causa infortuni e Covid ma il calciatore della Roma appare molto attivo fuori dal campo, soprattutto in ambito di gossip. Dopo il flirt, o almeno il presunto tale, avuto con Madalina Ghenea, Nicolò Zaniolo potrebbe avere una storia con l’influencer Chiara Nasti.

Zaniolo e Chiara Nasti, Neymar “rosica”?

Nel giorno di San Valentino infatti il talento della Roma ha regalato alla bellissima influencer napoletana che piace tanto a Neymar un bellissimo omaggio floreale. Un mazzo di rose rosse con al centro delle rose bianche che formano il numero 22 (il suo numero di maglia).

La famosissima influencer che ha quasi 2 milioni di follower su Instagram ha condiviso la foto sul suo profilo. Successivamente ha pubblicato una foto in cui si vede il Colosseo. Il “povero” Neymar non l’avrà pesa bene.

Zaniolo e le voci su Nicole Minetti

Venerdì scorso circolavano voci di un possibile flirt tra Nicolò Zaniolo e Nicole Minetti. Erano infatti diventate virali le stories pubblicate da un account con espliciti riferimenti al fuoriclasse della Roma. Alla domanda di un fan in merito ad un possibile aperitivo con un romano si vedeva una risposta: “Solo con Nicolò Zaniolo” taggando il #22 giallorosso. I social sono subito impazziti ma ci ha pensato la diretta interessata a smentire tutto con un comunicato ufficiale.

Queste le parole di Nicole Minetti in merito alle notizie diffuse in merito ad alcune sue chat con Zaniolo: “Ho appreso stamane, scorrendo i giornali, che numerose testate hanno riportato ieri l’ennesima strampalata notizia che mi riguarda senza che fosse neppure verificata la fonte. Mi trovo, di conseguenza, costretta a precisare di non avere, allo stato, alcun account sui social network e ritengo, per giunta, vergognoso che chiunque possa impadronirsi della mia identità digitale senza alcun tipo di controllo, traendo in inganno migliaia di followers”.