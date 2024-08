“Non credo che ce la farò”, Ballando con le stelle: rischio serio

Tutto pronto per la nuova stagione di Ballando con le stelle ma una tegola si abbatte sul programma di Milly Carlucci.

Grande entusiasmo tra gli appassionati di Ballando con le stelle per l’annuncio dei concorrenti che, da sabato 28 settembre scenderanno in pista di fronte alla severissima giuria che sarà composta, come sempre, da Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e da Carolyn Smith.

Il cast composto da Federica Nargi, Francesco Paolantoni, Nina Zilli, Massimiliano Ossini, Federica Pellegrini, Alan Friedman, I Cugini di Campagna, Bianca Guaccero, Luca Barbareschi e Sonia Bruganelli a cui, a sorpresa, si aggiunge anche lo schermidore Tommaso Marini promette scintille ma, in attesa di scoprire il nome dell’ultimo concorrente che sarà svelato nei prossimi giorni, una tegola si è abbattuta sullo show preoccupando la padrona di casa, che potrebbe essere costretta a cambiare in corsa il cast.

Ballando con le stelle 2024. cast da rifare? Un concorrente preoccupa

Il cast della nuova edizione di Ballando con le stelle non ha deluso le aspettative del pubblico di Rai Uno che, da anni, trascorre il sabato sera davanti alla tv per vedere, settimana dopo settimana, i progressi delle coppie in gara. Tra tutti i concorrenti già annunciati da Milly Carlucci che, nelle scorse ore ha espresso la propria vicinanza a Iva Zanicchi, quella che incuriosisce maggiormente il pubblico è sicuramente Sonia Bruganelli.

L’ex moglie di Paolo Bonolis beccata recentemente in compagnia del maestro di Ballando Angelo Madonia, dopo essere stata opinionista del Grande Fratello Vip e dell’Isola dei famosi, ha deciso di tuffarsi in una nuova avventura trasformandosi in ballerina.

Sui social, Sonia Bruganelli si è mostrata in versione sportiva mentre si prepara per Ballando. Tuttavia la donna non nasconde di essere preoccupata da ciò che la aspetta. “Io mi preparo ma non credo ce la farò ad arrivare alla fine… della prima puntata“, scrive con tanto di emoticon piene di ironia.

Sonia, dunque, è pronta per affrontare giorni intensi ma consapevole di quanto sia stancante fisicamente l’avventura a Ballando con le stelle, mette le mani avanti. A decidere il suo destino come ballerina non sarà solo la giuria, ma soprattutto il pubblico che, come sempre, decreterà la coppia eliminata di ogni puntata con il televoto. Per Sonia, dunque, sono gli ultimi giorni di vacanza e relax prima di scendere in pista con un ballerino che, per il momento, resta top secret.