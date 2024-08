Nunzia De Girolamo curiosità: che lauree ha la conduttrice Rai

Nunzia De Girolamo è ormai un punto fermo della Rai, ma quali lauree ha la conduttrice? Le curiosità che non tutti conoscono.

Nunzia De Girolamo, dopo l’addio alla carriera politica, ha deciso di dedicarsi totalmente alla carriera televisiva e, dopo essere stata opinionista di vari programmi ed essere stata scelta come concorrente di Ballando con le stelle, ha trovato lo spazio come conduttrice. Oltre ad essere alla guida della trasmissione “Ciao maschio“, la De Girolamo è stata scelta come conduttrice del programma “Estate in diretta” con cui, entrando ogni giorno nelle case degli italiani, è riuscita a farsi apprezzare sempre di più.

Preparata, a proprio agio davanti alla telecamere e con una dialettica non indifferente, l’ex politica ha tutte le carte in regola per continuare a lavorare in tv con sempre maggior successo. Merito, sicuramente, di una predisposizione naturale, ma anche di una preparazione intellettuale che le è servita nella sua precedente vita lavorativa e che la aiuta anche oggi.

Il percorso di studi di Nunzia De Girolamo: ecco le sue lauree

Dopo il diploma, Nunzia De Girolamo ha avuto le idee chiare sul proprio percorso di studi trasferendosi a Roma dove, presso l’università La Sapienza, ha studiato giurisprudenza. In seguito al conseguimento della laurea, la conduttrice non ha smesso di studiare ma ha deciso di raggiungere un grado ancora più alto d’istruzione. L’ex politica, infatti, ha conseguito il dottorato di ricerca in “Evoluzione storica degli studi di Economia aziendale e ragioneria” presso l’Università degli Studi del Molise.

Ha poi cominciato ad esercitare la professione legale per poi iniziare a fare politica fino alla scelta di dedicarsi totalmente al mondo dello spettacolo dove, ad oggi, ha trovato la sua strada anche se, per il futuro, non esclude nulla ammettendo di essere sempre pronta a tuffarsi in nuove esperienze come ha raccontato lei stessa in un’intervista rilasciata ai microfoni di Monica Setta all’interno della puntata del programma “Storie di donne al bivio”.

“Oggi ho cambiato mestiere – ha dichiarato – Faccio tv, ma sono sempre aperta alle novità. Chissà che succederà in futuro. Il mio sogno? Far felice Gea e sposare in chiesa mio marito Francesco Boccia. Non è detto che non lo faremo presto”.

Sempre ai microfoni di Monica Setta, però, ha sottolineato che, in passato, non avrebbe mai pensato di lasciare la politica spiegando che “è stata la politica a lasciare me. Sono stata tradita in una notte elettorale dei lunghi coltelli. Ero a letto con febbre alta e manine soprattutto femminili hanno deciso la mia sorte”.