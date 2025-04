Un volto Noto di Uomini e Donne non è più apparso all’interno dello studio televisivo di Canale 5. Cosa fa oggi?

Non è la prima volta che un personaggio di spicco del dating show di Maria De Filippi sparisca nel nulla da un giorno all’altro, lasciando il pubblico in preda alla curiosità. Con il tempo, le presenze nel parterre diventano familiari, senza contare le dinamiche che si creano e che appassionano sempre di più gli spettatori.

Succede spesso che alcuni partecipanti vanno via dalla trasmissione senza preavvisi né saluti ufficiali. Si tratta di sparizioni silenziose che alimentano interrogativi tra i fan.

È il caso di Cristina Tenuta che dopo stagioni di presenza fissa e di una certa influenza, pare abbia fatto le valigie lasciandosi una volta per tutte alle spalle le luci dei riflettori e riflessi programma.

Un gesto che non viene compreso da chi sta fuori dagli studi, e che sta facendo molto discutere, soprattutto alla luce delle foto che appaiono sulla bacheca sociale della protagonista. Ma cosa è successo realmente? E soprattutto cosa fa oggi Cristina?

Nuovi progetti per la dama

Lasciare dei punti in bianco un programma di altissima visibilità come Uomini e Donne di solito non è casuale. I protagonisti, se arrivano a questa scelta lo fanno per motivi importanti. Oppure sono costretti a farlo. L’uscita di Cristina Tenuta dal programma non è mai andato in onda e la produzione non ha fornito spiegazioni ufficiali. Non si tratta della prima volta: ci sono esempi che ripetono questa prassi e al momento una risposta ufficiale non c’è.

Quello che si vocifera nel web è che le frequenti discussioni di Cristina tenuta con Armando incarnato e le critiche pungenti di Gianni Sperti Tina Cipollari avrebbero minato la credibilità della donna agli occhi del pubblico e della redazione. Per di più i sospetti che Cristina potesse avere una relazione fuori dallo studio hanno fatto il resto portando alla produzione a valutare una sua uscita silenziosa.

Una scelta che sembra essere stata avallata dalla stessa Maria De Filippi nonostante il rapporto diretto instaurato con la dama nel corso delle puntate. Cristina infatti appariva spesso coinvolta più nei dibattiti che nelle dinamiche sentimentali sollevando il dubbio che fosse più interessato a ottenere visibilità che a cercare l’amore. A questo punto la domanda si ripropone ancora più forte: cosa fa oggi Cristina Tenuta? La donna si è reinventata come influencer collaborando attivamente con un noto marchio di abbigliamento online. I suoi canali social sono diventati una vetrina di sponsorizzazioni foto patinate e promozioni commerciali. Un cambiamento netto che ha fatto discutere fan e ha sollevato nuove riflessioni: Cristina cercava davvero l’amore o era il trampolino mediatico il vero obiettivo?