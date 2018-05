ROMA – Il Messaggero svela che Giuseppe Conte, il premier incaricato, avrebbe una compagna. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Secondo il quotidiano capitolino, si tratterebbe di Olivia Paladino (qui la foto di Dagospia), figlia di Cesare Paladino, padrone dell’hotel Plaza.

Il quotidiano racconta cosa ha fatto Conte durante le consultazioni che si sono svolte ieri, giovedì 24 maggio.

Scrive il Messaggero: “Sul tavolo ha una copia del contratto di governo e si vanta con tutti: “Ho contribuito a scriverlo in varie parti”. Ogni tanto lo guarda, ogni tanto lo cita. Intanto Giuseppe Conte consulta le delegazioni dei partiti, e oggi vedrà il governatore di Bankitalia, Visco. Consulta e non telefona: neppure all’ex moglie Valentina, con cui mantiene ottimi rapporti, neanche alla compagna Olivia Paladino, bella donna appariscente, più giovane di lui di una quindicina di anni e figlia del padrone dell’Hotel Plaza”.

Se l’indiscrezione de Il Messaggero fosse confermata sarà al centro dei riflettori. Figurerà come first lady negli impegni ufficiali accanto a Giuseppe Conte nel caso riuscisse a formare un governo o preferirà tenere un low profile non comparendo in prima persona?