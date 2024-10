Pelù rimanda il tour per problemi di salute: come sta

Piero Pelù costretto ancora a rinviare il tour per problemi di salute: l’annuncio preoccupa i fan. Ecco come sta.

Ancora problemi di salute per Piero Pelù che è stato costretto a rinviare il “Deserti tour” previsto tra novembre e dicembre 2024 nei principali club italiani. Tutte le date saranno recuperate nella primavera del 2025 come ha annunciato lo stesso rocker sui social svelando anche il problema a causa del quale ha dovuto fermarsi.

“Pare che ci risiamo. Gli otorini mi hanno visitato e mi hanno imposto il riposo forzato: il mio duello con i fottuti acufeni continua, ma voi sapete che io ho la pellaccia e la testaccia dura e non mi arrendo mai”, è il messaggio che il cantante ha pubblicato sul suo profilo Instagram annunciato lo stop ad un tour che i suoi fan aspettavano con ansia.

Come sta Piero Pelù

Non è la prima volta che Piero Pelù deve fare i conti con l’acufene che, già nel 2023, era stato costretto a rinviare tutti gli impegni per uno “choc acustico forte dalle cuffie. Questo ha acutizzato gli acufeni, rendendoli molto aggressivi “, aveva detto all’epoca spiegando come il problema di cui già era a conoscenza si fosse aggravato ulteriormente. Poi il ritorno sulle scene, l’annuncio del tour fino alla decisione dei medici di fermare qualsiasi attività dell’artista per poter curare nel migliore dei modi il problema.

L’acufene di cui soffre Piero Pelù è un disturbo che riguarda l’orecchio e che porta a sentire un fischio o un ronzio anche in mancanza di rumori esterni. “Ringrazio tutti voi che avete già comprato i biglietti per l’amore che mi trasmettete ogni volta. La festa nei club è solo rimandata ad aprile/maggio ’25 e preparatevi che sarà più potente che mai!“, ha scritto ancora sui social Pulù che, probabilmente, come fa sapere Il Giornale, recupererà le date annullate nei seguenti giorni:

il 14 aprile 2025 dai Magazzini Generali di Milano, il 23 aprile sarà di scena al Padova Hall, il 29 aprile a Largo Venue di Roma, il 2 maggio alla Casa della Musica di Roma, il 4 maggio a Modugno (Bari) al Demodè Club, l’8 maggio all Hiroshima Mon Amour di Torino, l’11 maggio all’Estragon Club di Bologna per concludere le date il 16 maggio al Viper Theatre di Firenze.

L’annuncio di Piero Pelù sul tour annullato arriva poche ore dopo quello di Angelina Mango che, al termine di un anno incredibile, ha dovuto alzare bandiera bianca e fermare il tour per problemi di salute.