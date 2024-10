Perchè Elisabetta Gregoraraci e Giulio Fratini si sono lasciati: la verità

Perché Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini si sono lasciati? Dopo un’estate d’amore è arrivato l’addio, ecco il motivo.

L’autunno rosa è iniziato con la fine di una separazione. Dopo un’estate vissuta tra Lampedusa, Capri, la Sardegna e Forte dei Marmi, Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini si sono lasciati. Una storia che è durata due anni e che è sempre stata vissuta con estrema discrezione e riservatezza. Solo negli ultimi mesi prima dell’addio, infatti, la coppia aveva cominciato a condividere sui social contenuti di coppia. Concluse le vacanze, però, tutto è finito. Elisabetta ha dovuto affrontare anche un problema di salute avendo al proprio fianco il figlio Nathan Falco e il resto della famiglia. Nessuna traccia al suo fianco di Giulio Fratini.

Nessun commento, tuttavia, da parte dei diretti interessati almeno fino a quando la stessa Gregoraci, ospite di Caterina Balivo, nel salotto de La volta buona, ha annunciato di aver lasciato Giulio Fratini.

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini: il motivo dell’addio

Dopo giorni di rumors e indiscrezioni sulla fine della storia tra Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini, a svelare tutto è stata la stessa showgirl. “Ora sono single perché ho fatto questa scelta“, ha dichiarato la Gregoraci nella puntata de La volta buona trasmessa il 10 ottobre confermando l’addio al fidanzato Giulio Fratini. Nella stessa intervista, inoltre, la showgirl ha parlato anche del forte legame che ha ancora con l’ex marito Flavio Briatore: “Tutti ci dicono che siamo belli, non accettano che ci siamo lasciati. Ma noi non ci siamo mai separati, siamo sempre insieme da vent’anni. Lui è gelosissimo e nella vita reale ci punzecchiamo moltissimo. Non ci siamo mai allontanati davvero“.

Alberto Dandolo, sul settimanale Oggi, tuttavia, ha lanciato un retroscena sull’addio della showgirl a Giulio Fratini sul quale ci sarebbe l’ombra di Flavio Briatore. “Stavolta con Giulio è davvero chiusa. Chissà se lei ha capito che è proprio finita!“, le parole di una fonte vicinissima alla Gregoraci al settimanale Oggi. Secondo il retroscena di Oggi, la rottura sarebbe arrivata a fine settembre dopo un’estate di incomprensioni e discussioni accentuate, a quanto pare, dalla costante presenza di Briatore nella vita della Gregoraci.

I rumors su un presunto ritorno di fiamma tra il manager e la showgirl aumentano ma stando a quello che fa sapere Oggi secondo cui briatore farebbe i salti di gioia se dovesse tornare con l’ex moglie, i due restano due genitori separati che continuano a volersi molto bene e a supportarsi in tutte le scelte.