Perché Lucrezia Lando ha lasciato Ballando con le Stelle

Lucrezia Lando ha lasciato Ballando con le stelle dopo anni di successo: ecco perché la ballerina ha preso tale decisione.

Il 28 settembre, in prima serata su Rai Uno, partirà ufficialmente la nuova edizione di Ballando con le stelle, lo storico programma ideato e condotto da Milly Carlucci che, ogni anno, cerca di mettere su un cast con personaggi in grado di appassionare diverse fasce generazionali. Quest’anno, ad esibirsi in diretta, saranno: Federica Pellegrini, Federica Nargi, Furkan Palali, Luca Barbareschi, Sonia Bruganelli, I cugini di campagna, Alan Friedman, Massimiliano Ossini, Bianca Guaccero, Nina Zilli, Francesco Paolantoni e Tommaso Marini.

Tutti i concorrenti saranno accompagnati da un maestro di ballo con cui prepareranno le varie esibizioni del corso della settimana. Tra i ballerini professionisti, però, quest’anno, non ci sarà Lucrezia Lando. Una notizia che ha fatto sorgere più di qualche interrogativo ai fan storici del programma.

Lucrezia Lando lascia Ballando con le stelle: svelato il motivo

Dopo aver vinto un’edizione di Ballando con le stelle in coppia con Gilles Rocca e aver fatto sognare tutti esibendosi con Lorenzo Tano con cui, oggi, è felicemente fidanzata, Lucrezia Lando, con una storia pubblicata su Instagram, ha annunciato la scelta di lasciare il programma di Milly Carlucci svelando anche il motivo di tale decisione.

“Quest’anno non farò parte del cast di Ballando con le stelle. Ho deciso di prendermi quest’anno per concentrarmi e mettere tutta me stessa su un nuovo importantissimo progetto che vi condividerò nei prossimi giorni”, le parole della ballerina che, per ora, preferisce mantenere il più stretto riserbo sul nuovo progetto.

Lucrezia Lando, tuttavia, non è l’unica, tra i ballerini professionisti, ad aver lasciato il programma di Raiuno. Anche Simona Casula che ha accompagnato in pista Rosanna Lambertucci, ha annunciato l’addio alla trasmissione anche se, in questo caso, pare che la decisione non sia stata del danzatore.

“Ho pensato di rendervi partecipi della mia futura assenza nella prossima edizione di Ballando con le stelle, nel rispetto di chi mi ha seguito e regalato affetto nelle edizioni passate Le motivazioni che mi sono state date sono semplicemente riguardanti la scelta del cast dei vip” – ha scritto Simone Casula che ha poi augurato il meglio non solo a Milly Carlucci, ma anche ai colleghi e ai nuovi concorrenti tra cui c’è chi sta già creando problemi a Milly Carlucci.

Tutto, dunque, è pronto per la nuova edizione del talent show di Raiuno anche se l’assenza di Lucrezia Lando ha lasciato l’amaro in bocca ai telespettatori che sperano di potersi affezionare ai nuovi professionisti che saranno presentati nel corso della prima puntata.