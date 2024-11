Pino Insegno, l’ex moglie è famosissima: la conoscete tutti

Pino Insegno non è l’unico famoso in famiglia: l’ex moglie è una conduttrice conosciutissima e molto apprezzata da tutti.

Attore e conduttore, Pino Insegno è protagonista del mondo dello spettacolo da anni. Oltre ad aver costruito una brillante carriera, non ha mai trascurato la vita privata dando molta importanza all’amore. Attualmente, è sposato con Alessia Navarro, attrice e doppiatrice che, dopo essersi laureata laureata in Antropologia culturale, non ha mai abbandonato la passione per lo spettacolo. Insegno e Alessia Navarro si sono conosciuti sul set del film Un marito per due dove è scattata la scintilla.

Dopo aver cominciato la storia, i due non si sono più lasciati fino a decidere di convolare a nozze. Il matrimonio è stato celebrato nel 2012 ed oggi hanno due figli: Alessandro nato nel 2014 e Valerio nel 2019. Prima di incontrare Alessia Navarro, tuttavia, Insegno era reduce dal matrimonio con una famosissima conduttrice con la quale ha avuto altri due figli.

Tutto sull’ex moglie di Pino Insegno: chi è la bellissima conduttrice

La prima moglie di Pino Insegno nonché mamma dei primi due figli del conduttore di Reazione a catena il cui futuro è tutto da scrivere, è stata un’ex velina di Striscia la Notizia, sicuramente tra le più amate ed oggi conduttrice televisiva e radiofonica. Lei è Roberta Lanfranchi ed è stata sposata con Insegno dal 1997 al 2007. Classe 1974, Roberta Lanfranchi ha conquistato la grande popolarità grazie al ruolo di velina a Striscia la Notizia. Per lei è stato un vero e proprio trampolino di lancio che le ha aperto le porte del mondo dello spettacolo.

Successivamente ha condotto anche Paperissima Sprint e altri programmi importanti come Estatissima Sprint, Telerentola – La Tv fuori di zucca e con Platinette il programma Fascia protetta in onda su La7. Dal 2002 al 2013 si divide tra Rai e Mediaset conducendo programmi molto amati dal pubblico come Per tutta la vita…?, Amore mio (diciamo così), Piazza Grande e L’Italia sul 2. Inoltre, è stata anche concorrente di Tale e quale show e, dal 2014, lavora come speaker radiofonica sulle frequenze di Rds.

Tornando alla vita privata, l’amore con Pino Insegno è stato coronato non solo dal matrimonio, ma soprattutto, dalla nascita dei figli Matteo e Francesco. Subito dopo il divorzio, ai microfoni del settimanale Chi, la Lanfranchi aveva dichiarato: “Pino mi ha conosciuta quando avevo 20 anni, lui ne aveva quindici di più. In questi anni mi ha osservata crescere, ha assecondato certi cambiamenti, ma forse la mia voglia di autonomia è stata troppo repentina e, in parte, può averlo turbato, scosso, stupito. La mia vita sta per cambiare, questa è una certezza, ma non so ancora in che modo“.

Anche Roberta Lanfranchi si è poi risposata con l’autore televisivo Emanuele Del Greco con cui ha avuto il suo terzo figlio, Ettore, nato nel 2012.