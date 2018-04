Il principe Harry e l’incursione segreta sul profilo Instagram di Meghan Markle

LONDRA – Poche settimane prima che Harry e Meghan annunciassero ufficialmente la loro relazione, il principe potrebbe aver fatto un’apparizione segreta sul profilo Instagram dell’ex attrice.

E’ da poco ricomparsa un’immagine dell’account ormai cancellato della 36enne, in cui si vede un uomo in piedi, di profilo, quasi identico a Harry, 33 anni, che indossa una felpa con le Golden Girls (serie tv USA Cuori senza età) e la scritta “Dorothy in strada, Blanche tra le lenzuola”.

All’epoca, Meghan e Harry si stavano frequentando da circa tre mesi e i fan della coppia hanno immediatamente sottolineato la somiglianza tra l’uomo della foto, si vede solo la parte inferiore del viso, e il futuro marito di Meghan, scrive il Daily Mail.

Stessi capelli rossi, denti e sorriso quasi identici a quelli del principe, nonché la mascella e il mento. L’uomo sfoggia una barba simile a quella di Harry, ma in quel periodo capelli e barba del principe erano decisamente più curati.

Dopo l’annuncio ufficiale del fidanzamento, Meghan ha cancellato tutti gli account sui social media ma la foto dell’uomo con la felpa Golden Girls è riemersa su BuzzFeed, scatenando ipotesi sull’identità del misterioso modello.

Condividendo la foto su Instagram, Meghan nella didascalia aveva scritto:””Mi assumo la piena responsabilità di questa felpa. La indossa molto bene”.