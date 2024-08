Qui giovanissimi, oggi lei ha 60 anni ed è il pilastro della tv: splendida 60enne

Qui sono una giovane coppia di sposa: oggi lei è una splendida 60enne ed è il pilastro della tv italiana, amatissima da tutti.

L’amore vero e che dura nel tempo esiste e la prova arriva dalla coppia protagonista delle foto che sono diventati virali. Nelle immagini condivise sui social da lei per festeggiare un importante traguardo, si mostrano spensierati, sorridenti e felici nel giorno del fatidico sì non immaginando tutto quello che avrebbero fatto insieme. Dal giorno del matrimonio, infatti, sono trascorsi ben 33 anni durante i quali non sono mancati i momenti difficili, ma soprattutto le gioie condivise.

Sorridente come non mai, la giovane sposa, oggi, ha 60 anni e, insieme al marito, non solo ha formato una splendida famiglia con la nascita di ben quattro figli, ma ha anche raggiunto importanti traguardi professionali che l’hanno resa una delle donne più ammirate della televisione italiana. Ma di chi stiamo parlando esattamente?

Chi è la splendida 60enne della tv che ha festeggiato 33 anni di matrimonio

Tra un solo anno, la protagonista delle foto festeggerà ben 60 anni e al suo fianco ci sarà sicuramente la sua grande e splendida famiglia. Osservando attentamente la foto non è difficile capire chi sia la coppia di giovani sposi che, ormai anni fa, ha deciso di percorrere insieme il sentiero della vita. Loro, infatti, sono Lorella Cuccarini e Silvio Testi che, a distanza di tanti anni dal fatidico sì, osservano con orgoglio i quattro figli: Sara, Giovanni e i gemelli Chiara e Giorgio.

La coppia è sempre più unita e innamorata, ma non sono mancate le difficoltà come ha raccontato in un’intervista rilasciata dalla showgirl a Verissimo: “Man mano che vai avanti col tempo devi fare i conti con i problemi: parlo di persone che non ci sono più, oppure delle malattie. Spesso le famiglie si sfaldano per problemi che visti dall’esterno sembrano più piccoli. Noi abbiamo imparato a conoscerci, ad amarci per i nostri difetti”.

L’importante traguardo dei 33 anni arriva pochi giorni prima del 59esimo compleanno in occasione del quale Lorella Cuccarini ha fatto un bilancio sui social della propria vita: “Passano gli anni, ma non passa la voglia di fare. Ebbene sì, sono entrata nel mio ultimo anno con il 5 davanti, ma sto già pensando a quante cose belle mi aspettano ancora”, ha confessato.

“Sono grata ogni giorno per tutto quello che la vita mi ha riservato e vi ringrazio infinitamente per gli auguri che mi sono arrivati da ogni parte. Non li do mai per scontati”, le bellissime parole della showgirl che, a settembre, salvo clamorosi colpi di scena, tornerà nella scuola di Amici come insegnante di canto anche se inizialmente era arrivata come insegnante di ballo accanto a Veronica Peparini che ha poi lasciato il talent show.